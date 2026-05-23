Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à Rabat

Le Royaume du Maroc a annoncé, ce samedi, une mesure de grâce royale en faveur des supporters sénégalais condamnés après les incidents survenus lors de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations de football, disputée à Rabat en janvier 2026. L’annonce a été faite à travers un communiqué officiel du Cabinet royal marocain.



Selon le document, cette décision intervient dans un contexte marqué par « les relations fraternelles séculaires » entre le Maroc et le Sénégal, mais également à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Adha. Le Roi Mohammed VI a ainsi accordé sa grâce aux supporters sénégalais impliqués dans les troubles enregistrés durant la compétition continentale organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Le communiqué souligne que cette haute décision royale repose sur des « considérations humaines » et traduit la solidité des liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Le Cabinet royal insiste également sur les valeurs de clémence, de générosité, de bienveillance et de tolérance qui fondent l’identité marocaine.



au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au peuple sénégalais.