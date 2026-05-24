Les 15 supporters des Lions accueillis en héros à leur retour au Sénégal

Les 15 supporters sénégalais emprisonnés depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc ont finalement retrouvé la liberté grâce à une grâce accordée par le roi Mohammed VI.

Les supporters des Lions ont embarqué ce samedi 23 mai 2026 à bord du vol de 22 heures de la compagnie Royal Air Maroc en direction de Dakar.

À leur arrivée vers 2 heures du matin à l’Aéroport international Blaise-Diagne, ils ont reçu un accueil chaleureux et héroïque de la part de la Fédération sénégalaise de football.

Le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, accompagné notamment de Abdoulaye Saïdou Sow et de l’ancien international Khalilou Fadiga, a tenu à réserver un accueil digne de ce nom à ces supporters détenus pendant près de cinq mois.

Entre chants, embrassades et scènes d’émotion, les supporters ont été célébrés comme de véritables héros après cette longue épreuve. Dakaractu a pu revivre ces instants de bonheur, depuis l’avion jusqu’à la salle de débarquement de l’aéroport.

Il faut également rappeler que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, s’est déplacé tard dans la soirée à l’aéroport Blaise-Diagne de Diass afin d’accueillir personnellement les supporters sénégalais de retour au pays.