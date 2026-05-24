Assemblée nationale : la réintégration d’Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président prévues ce mardi 26 mai

L’Assemblée nationale du Sénégal a convoqué les députés à une séance plénière prévue ce mardi 26 mai 2026 à 9 heures.



Selon le communiqué signé par Ismaïla Diallo, l’ordre du jour porte sur la réintégration du député Ousmane Sonko ainsi que sur l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale.





Cette convocation intervient après l’annonce de la démission de El Malick Ndiaye de son poste de président de l’Assemblée nationale.



La séance prévue mardi s’annonce donc décisive dans le nouveau réaménagement institutionnel, après le limogeage du Pm Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye.

