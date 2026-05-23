Les premières images des 15 supporters sénégalais graciés à l’aéroport du Maroc avant leur retour à Dakar

Une vidéo filmée par Dakaractu montre les 15 supporters sénégalais graciés , ils viennent d’embarquer à l’instant de l’aéroport Mohamed V du Maroc pour le Sénégal . Sur les images, plusieurs Sénégalais présents sur place laissent éclater leur joie à travers des cris et des scènes d’émotion, quelques heures seulement après l’annonce officielle de la grâce royale.



Cette libération intervient après le communiqué du Cabinet Royal annonçant une mesure de clémence en faveur de supporters condamnés à la suite d’incidents liés à la Coupe d'Afrique des Nations.



Affaire à suivre



Les supporters graciés arrivent au Sénégal, ils viennent d’embarquer à l’instant de l’aéroport Mohamed V du Maroc pour le Sénégal