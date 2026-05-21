Flottille de Gaza : Arrivée en Turquie des premiers militants expulsés par Israël

Les premiers militants de la Flottille de Gaza libérés par les autorités israéliennes sont arrivés en Turquie, après avoir été détenus à la suite de l'interception de leur convoi humanitaire.



​À leur descente d'avion, plusieurs de ces activistes, parmi lesquels figurent de nombreux citoyens européens, ont livré des témoignages accablants sur leurs conditions de détention. Ils affirment avoir fait l'objet de violences physiques graves de la part des forces de l'ordre israéliennes.



​« Nous avons été sévèrement battus par la police israélienne, alors que nous n'avions commis aucune provocation », a déclaré l'un des passagers à sa sortie .