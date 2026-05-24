Après Sonko, quel gouvernement pour le Sénégal ? L’heure du choix pour Diomaye…

C’est le résultat de mois de tensions entre deux hommes arrivés au pouvoir en avril 2024 à la faveur d’un immense espoir populaire. Le vendredi 22 mai 2026 restera une date inscrite dans les annales de la République sénégalaise. Par le décret présidentiel numéro 2026-1128, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye met fin immédiatement aux responsabilités d’Ousmane Sonko à la tête du gouvernement, entraînant la dissolution de l’ensemble du cabinet. Ce n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le divorce politique était en réalité en gestation depuis juillet 2025, lorsqu'apparaissent les premières fractures dans le tandem au pouvoir, Sonko évoquant alors un «problème d’autorité», accusant le président de ne pas suffisamment le défendre face aux attaques politiques. La rupture finale est survenue quelques heures seulement après une séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale, où l’ancien chef du gouvernement avait publiquement contesté plusieurs décisions présidentielles, dont la gestion des fonds politiques, déclarant que le président avait «fait une erreur».







La réaction de Sonko après son limogeage en dit long sur l’état d’esprit des deux camps : quelques minutes après la publication du décret, il postait sur X : «Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui.» Une sortie qui annonce déjà la suite et la compétition pour 2029.







Le contexte : un dialogue national comme acte préparatoire?







Ce limogeage n’est pas tombé dans un vide institutionnel. Il intervient précisément au moment où le président Diomaye Faye a enclenché, depuis le 21 mai, un cycle de consultations politiques de haute intensité. À l’entame du Conseil des ministres du 20 mai, il avait annoncé la tenue d’audiences individuelles du 21 au 31 mai 2026, en lieu et place des grandes rencontres publiques habituelles, pour échanger sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique nationale.







Pour cette première journée, le chef de l’État a reçu successivement quatre anciens Premiers ministres : Cheikh Aguibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Amadou Ba. Selon la présidence, les échanges ont porté «longuement et sereinement» sur la marche du pays, ainsi que sur les questions économiques et sécuritaires dans un contexte international jugé exigeant.







D’autres figures sont également citées parmi les personnalités pressenties pour les consultations : Idrissa Seck, Souleymane Ndéné Ndiaye, Mame Madior Boye, Lamine Loum, Sidiki Kaba et Moustapha Niasse. La démarche est à la fois un acte de gouvernance républicaine pour consulter l’expérience institutionnelle et une façon pour le président de sonder le terrain politique avant de nommer un Premier ministre de son propre calibrage. Cette initiative, saluée pour son caractère inclusif, soulève cependant des questions, notamment en raison de l’absence d’Idrissa Seck parmi les personnalités reçues lors du premier cycle. Une absence remarquée, dans un pays où les silences parlent souvent aussi fort que les discours.







Qui pour succéder à Sonko ? Quatre équations politiques







La nomination d’un nouveau Premier ministre, dont le profil reste inconnu, conditionne désormais la formation du prochain gouvernement. Le choix sera déterminant, non seulement pour la gestion des affaires de l’État, mais aussi pour signifier la direction que veut donner Diomaye à la séquence politique qui s’ouvre. Plusieurs configurations se dessinent.







Aminata Touré, née en 1962 à Dakar, est une figure politique majeure du Sénégal contemporain. Juriste et économiste de formation, elle a occupé plusieurs hautes fonctions dans l’administration avant d’être nommée ministre de la Justice, puis Premier ministre en 2013. Présente lors des consultations du dialogue national, elle a salué l’initiative du chef de l’État qu’elle juge «essentielle dans le contexte actuel». Sa désignation est une compétence technocratique, un profil féminin historique et une rupture nette avec l’ère Sonko. Mais son positionnement progressivement autonome au sein de la coalition présidentielle que Sonko avait d’ailleurs perçu comme une «trahison» qui pourrait susciter des résistances au sein du Pastef.







Ancien candidat de Macky Sall à la présidentielle de 2024, Amadou Ba a surpris en répondant positivement à l’appel au dialogue. Il a affirmé que «le Sénégal a besoin de dialogue et de consensus». Sa désignation serait alors, une option audacieuse voire risquée politiquement. Mais sa maîtrise des finances publiques et ses relations avec les institutions de Bretton Woods pourraient être un atout décisif dans la gestion de la crise de la dette. Elle impliquerait une ouverture assumée vers l’ancienne majorité, ce que l’aile dure du Pastef accepterait difficilement.







Face à la fragilisation politique du camp présidentiel après la rupture avec Sonko, Diomaye pourrait choisir un profil moins exposé médiatiquement, un haut fonctionnaire, un économiste reconnu ou un ancien directeur d’institution publique dont la légitimité serait essentiellement technique. Ce choix lui permettrait de garder la main sur l’agenda gouvernemental sans avoir à gérer une nouvelle personnalité politique à forte autonomie. Le risque va demeurer dans ce cas, l’absence de base politique propre dans un pays où la rue et les réseaux partisans pèsent lourd.







Une quatrième hypothèse consisterait à nommer un cadre du Pastef qui serait discret mais loyal, pour maintenir la cohésion du parti dans une période de turbulences. Ce choix aurait l’avantage de la continuité idéologique, mais pourrait donner l’impression d’un simple habillage après la rupture avec Sonko, sans réelle projection nouvelle.







Le profil idéal : entre légitimité, compétence et autorité







Au-delà des noms, c’est un profil qu’il faut dessiner. Le nouveau Premier ministre devra répondre à trois exigences simultanées, rarement compatibles en politique. La première est la maîtrise économique. En effet, le Sénégal traverse une crise financière d’une gravité rarement atteinte. Selon le FMI, le Sénégal est le deuxième pays le plus endetté d’Afrique subsaharienne, avec une dette atteignant l’équivalent de 132 % du PIB. Le budget 2026 affiche un besoin brut de financement de 6075,2 milliards FCFA, soit près de 37% du PIB, toutes composantes confondues, et le service de la dette absorbe déjà une part disproportionnée des recettes. L’échec de l’accord avec le FMI en novembre 2025, conjugué à une série de mauvaises nouvelles, a déclenché un krach obligataire sur les marchés internationaux, avec des Eurobonds se négociant à des décotes allant jusqu’à 49%. Il faudra un chef de gouvernement capable de naviguer dans ces eaux agitées sans rupture brutale avec les partenaires extérieurs, mais sans non plus brader la souveraineté nationale.







La deuxième exigence est l’autorité politique. La crise Diomaye-Sonko a montré les dégâts d’un exécutif bicéphale où chaque tête tire dans une direction différente. Le prochain Premier ministre devra être suffisamment fort pour gouverner efficacement, mais suffisamment institutionnellement docile pour ne pas reconstituer le phénomène Sonko. Une équation subtile. La troisième est la capacité de rassemblement social. La vie chère, le chômage des jeunes, la pression sur les ménages : les urgences sociales accumulées depuis 2024 ne peuvent plus attendre une nouvelle séquence d’ajustement sans programme social crédible.







La feuille de route : cinq chantiers qui ne souffrent pas de délai







Quel que soit le profil retenu, le prochain gouvernement héritera d’une feuille de route imposée par les urgences accumulées.







1. Négocier la dette sans se soumettre.



Le pays se retrouve face à un mur de liquidité que les discours ne peuvent pas franchir : les marchés sont fermés, les taux domestiques flambent, et le système bancaire est surexposé à l’État. Un accord avec le FMI devient incontournable, mais il devra être négocié avec suffisamment de marge pour préserver les investissements publics essentiels et éviter une récession sociale.







2. Relancer l’investissement productif.



Sans relance, peu d’investissements, peu d’emplois, tandis que la dette continue de croître. Les revenus du pétrole et du gaz issus de Sangomar et du GTA doivent être mobilisés non pas pour combler des déficits structurels, mais pour financer une stratégie industrielle qui crée de l’emploi durable.







3. Faire face à la cherté de la vie.



La question du pouvoir d’achat reste la plus immédiatement explosive. Les mesures de réduction des prix lancées par le gouvernement Sonko n’ont pas suffi. Il faudra des politiques plus structurelles sur les circuits de distribution, la concurrence dans les secteurs des biens essentiels et la protection des revenus agricoles.







4. Restaurer la confiance institutionnelle.



La rupture au sommet de l’État a abîmé la crédibilité des institutions. Le nouveau gouvernement devra montrer qu’il peut gouverner collectivement, avec une chaîne de commandement lisible et une communication unifiée.







5. Préparer les échéances politiques à venir.



Ousmane Sonko a annoncé la tenue du premier congrès du Pastef le 6 juin 2026 pour remobiliser ses militants , signalant clairement qu’il entre dans une logique de reconquête. Les élections locales de 2027 et la présidentielle de 2029 se profilent déjà. Le nouveau Premier ministre sera aussi, qu’il le veuille ou non, un acteur de cette bataille.







Le Sénégal à la croisée des chemins







Le limogeage de Ousmane Sonko n’est pas la fin d’une crise. C’est le début d’une nouvelle séquence, peut-être plus complexe encore. Bassirou Diomaye Faye sort de cette rupture institutionnellement renforcé, mais politiquement plus seul. Il dispose en effet d'un peuple qui lui a accordé sa confiance en 2024, mais ce peuple attend des résultats concrets.







Le nouveau Premier ministre qu’il nommera dans les prochains jours sera son pari sur l’avenir. Un pari sur sa propre capacité à gouverner sans le parapluie charismatique de Sonko. Un pari sur la résilience des institutions sénégalaises. Et, au fond, un pari sur l’idée que le Sénégal peut sortir de cette zone de turbulences non pas par la force d’un homme providentiel, mais par la force de l’État.

