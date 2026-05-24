Retour de Sonko à l’Assemblée nationale ? La loi est sans appel, selon Cheikhou O. Sy et Chérif Monteil


Retour de Sonko à l’Assemblée nationale ? La loi est sans appel, selon Cheikhou O. Sy et Chérif Monteil
Ousmane Sonko peut-il retrouver son siège à l’Assemblée nationale ? La question, soulevée dans le contexte des tensions entre l’exécutif et le législatif, appelle une réponse sans ambiguïté : non. Et le droit sénégalais est on ne peut plus clair sur ce point.
 
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale distingue soigneusement deux cas de figure. Premier scénario : un député en exercice est nommé au gouvernement, l’article 124 prévoit alors une suppléance provisoire et il conserve vocation à retrouver son mandat. Second scénario, celui qui nous occupe : un membre du gouvernement est élu député. Là, les articles 123 et 132 sont formels. « L’incompatibilité est immédiate », rappellent les deux anciens députés. L’élu dispose de huit jours pour choisir. Passé ce délai sans décision, il est déclaré démissionnaire d’office.
 
Ousmane Sonko, déjà Premier ministre au moment de son élection en 2024, relève de cette seconde catégorie. En conservant ses fonctions gouvernementales, il a juridiquement renoncé à son mandat parlementaire. Son suppléant est installé de plein droit, pour toute la législature. « Le suppléant n’est pas un remplaçant temporaire », précise Théodore Chérif Monteil, « il devient titulaire définitif du siège pour toute la législature. »
 
Certains évoquent l’article 56 de la Constitution, qui permet à un député devenu ministre de retrouver son siège à la fin de ses fonctions. Cette passerelle ne s’applique pas ici. « Le cas Sonko ne relève pas de cette disposition », tranche Cheikhou Oumar Sy. Elle est réservée aux parlementaires qui quittent l’hémicycle pour rejoindre le gouvernement et pas à ceux qui entrent au Parlement alors qu’ils exercent déjà des fonctions exécutives. La rupture avec le mandat est définitive. Ce n’est pas une interprétation : c’est la lettre de la loi.
 
Pour le cas de Ousmane Sonko, cette situation illustre une règle fondamentale de l’architecture constitutionnelle sénégalaise. « Nul ne peut cumuler indéfiniment les leviers de pouvoir », soulignent les deux anciens élus. L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire n’est pas une formalité administrative. Elle est la traduction concrète de la séparation des pouvoirs. Celui qui choisit l’exécutif renonce au législatif. C’est un choix politique mais c’est aussi une contrainte que la démocratie sénégalaise s’est elle-même imposée pour préserver la crédibilité de ses institutions.
 
Autres articles
Dimanche 24 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : la réintégration d’Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président prévues ce mardi 26 mai

Assemblée nationale : la réintégration d’Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président prévues ce mardi 26 mai - 24/05/2026

Sénégal : Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, démissionne

Sénégal : Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, démissionne - 24/05/2026

Lendemain du limogeage d’Ousmane Sonko : le Bureau de l’Assemblée nationale convoqué en urgence ce dimanche à 15h

Lendemain du limogeage d’Ousmane Sonko : le Bureau de l’Assemblée nationale convoqué en urgence ce dimanche à 15h - 24/05/2026

Les 15 supporters des Lions accueillis en héros à leur retour au Sénégal

Les 15 supporters des Lions accueillis en héros à leur retour au Sénégal - 24/05/2026

Rupture entre Diomaye et Sonko :Un

Rupture entre Diomaye et Sonko :Un " choc" chez les Sénégalais de Genève - 24/05/2026

Après Sonko, quel gouvernement pour le Sénégal ? L’heure du choix pour Diomaye…

Après Sonko, quel gouvernement pour le Sénégal ? L’heure du choix pour Diomaye… - 24/05/2026

Les premières images des 15 supporters sénégalais graciés à l’aéroport du Maroc avant leur retour à Dakar

Les premières images des 15 supporters sénégalais graciés à l’aéroport du Maroc avant leur retour à Dakar - 23/05/2026

Dialogue national : Diomaye reçoit Souleymane Ndéné Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome

Dialogue national : Diomaye reçoit Souleymane Ndéné Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome - 23/05/2026

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à Rabat

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à Rabat - 23/05/2026

Limogeage de Sonko de la primature : Un séisme institutionnel ou une reconfiguration calculée du pouvoir ?

Limogeage de Sonko de la primature : Un séisme institutionnel ou une reconfiguration calculée du pouvoir ? - 23/05/2026

Limogeage de Sonko : Les étudiants à l’UCAD saluent le geste de Diomaye et scandent son nom

Limogeage de Sonko : Les étudiants à l’UCAD saluent le geste de Diomaye et scandent son nom - 23/05/2026

Sénégal : Le PM Ousmane Sonko limogé, le gouvernement dissous

Sénégal : Le PM Ousmane Sonko limogé, le gouvernement dissous - 22/05/2026

Marché agricole T0520/22 : La société espagnole INTERMAQ rejette les déclarations du ministre Mabouba Diagne

Marché agricole T0520/22 : La société espagnole INTERMAQ rejette les déclarations du ministre Mabouba Diagne - 22/05/2026

Ousmane Sonko: « Les différents dans Pastef ne se règlent pas par des décrets »

Ousmane Sonko: « Les différents dans Pastef ne se règlent pas par des décrets » - 22/05/2026

Fonds politiques : Quand Ousmane Sonko révèle un profond désaccord avec le président Diomaye et menace de passer en Conseil des ministres

Fonds politiques : Quand Ousmane Sonko révèle un profond désaccord avec le président Diomaye et menace de passer en Conseil des ministres - 22/05/2026

Le ministre de la justice critique le PJF: « Aucune affaire de détournement n’a été jugée depuis 2024…les résultats sont en deçà des attentes »

Le ministre de la justice critique le PJF: « Aucune affaire de détournement n’a été jugée depuis 2024…les résultats sont en deçà des attentes » - 22/05/2026

Actes contre nature / La position ferme de Ousmane Sonko: « Même les gros poissons ne seront pas épargnés… »

Actes contre nature / La position ferme de Ousmane Sonko: « Même les gros poissons ne seront pas épargnés… » - 22/05/2026

Cyberattaques contre le trésor : Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba se prononce...

Cyberattaques contre le trésor : Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba se prononce... - 22/05/2026

Insolite : le député Guy Marius Sagna dort en pleine séance plénière.

Insolite : le député Guy Marius Sagna dort en pleine séance plénière. - 22/05/2026

🔴 DIRECT | Questions d’actualité - Assemblée Nationale : le PM Ousmane Sonko Face aux députés

🔴 DIRECT | Questions d’actualité - Assemblée Nationale : le PM Ousmane Sonko Face aux députés - 22/05/2026

Flottille de Gaza : Arrivée en Turquie des premiers militants expulsés par Israël

Flottille de Gaza : Arrivée en Turquie des premiers militants expulsés par Israël - 21/05/2026

Tête à tête avec le Président de la République : Amadou Ba livre le contenu des échanges…

Tête à tête avec le Président de la République : Amadou Ba livre le contenu des échanges… - 21/05/2026

Consultations présidentielles : Amadou Bâ, Mimi Touré, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye reçus ce matin au Palais de la République

Consultations présidentielles : Amadou Bâ, Mimi Touré, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye reçus ce matin au Palais de la République - 21/05/2026

Amadou Bâ répondant au dialogue : « Je serai présent avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation »

Amadou Bâ répondant au dialogue : « Je serai présent avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation » - 21/05/2026

Préparatifs de la Tabaski à Thiès : faible affluence dans les foirails, les clients se font désirer

Préparatifs de la Tabaski à Thiès : faible affluence dans les foirails, les clients se font désirer - 21/05/2026

Consultations nationales : Idrissa Seck décline l’invitation du Président Diomaye

Consultations nationales : Idrissa Seck décline l’invitation du Président Diomaye - 21/05/2026

Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile une liste entre cadres indéboulonnables et nouvelle génération

Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile une liste entre cadres indéboulonnables et nouvelle génération - 21/05/2026

NÉCROLOGIE - Touba en deuil avec le décès de Serigne Abdourahmane Fall, petit fils de Cheikh Ibra Fall et de Serigne Fallou

NÉCROLOGIE - Touba en deuil avec le décès de Serigne Abdourahmane Fall, petit fils de Cheikh Ibra Fall et de Serigne Fallou - 21/05/2026

Bracelet électronique à Rebeuss : le cas troublant de Pape Malick Ndour embarrasse l’administration pénitentiaire

Bracelet électronique à Rebeuss : le cas troublant de Pape Malick Ndour embarrasse l’administration pénitentiaire - 21/05/2026

Asse Dione encore dans la tourmente : le chanteur religieux extrait de prison et auditionné pour une nouvelle affaire d’Escroquerie au visa

Asse Dione encore dans la tourmente : le chanteur religieux extrait de prison et auditionné pour une nouvelle affaire d’Escroquerie au visa - 21/05/2026

RSS Syndication