Sénégal : Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, démissionne

Réuni en urgence ce dimanche à 15h, le Bureau de l’Assemblée nationale a pris acte de la démission de son président, El Malick Ndiaye.

​Cette décision, qui intervient dans un climat politique particulièrement tendu, semble acter une reconfiguration stratégique au sommet de l’État. Selon plusieurs sources concordantes, ce retrait volontaire aurait pour objectif principal de faciliter l’entrée à l’Assemblée nationale de l’ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, ouvrant ainsi la voie à son élection probable au perchoir.



​Ce développement survient à peine 48 heures après une séquence politique décisive marquée par le limogeage d’Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.