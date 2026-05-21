Consultations nationales : Idrissa Seck décline l’invitation du Président Diomaye

L’ancien Premier ministre Idrissa Seck ne prendra pas part aux consultations organisées par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, auxquelles étaient conviés les anciens chefs de gouvernement dans le cadre du dialogue national, a appris Dakaractu.
Le leader de Rewmi marque ainsi sa distance avec l’initiative présidentielle. Une absence qui constitue un signal politique notable dans un processus qui se voulait rassembleur et même, inclusif.
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