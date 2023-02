[ VIDEO ] PÉNURIE DE YAMBA À MBACKÉ - Quand le prix du kilo passe de 75 000 à 120 000 frs !

Le prix du kilogramme de Yamba est passé de 75 000 francs à 120 000 en un temps record à Mbacké. Le produit ne s’offre plus aussi aisément à cause d’une pénurie sans précédent. Un toxicomane confie à Dakaractu - Touba que le prix est passé de 75 000 à 120 000 francs. Un événement malheureux pour lui et ses pairs qui n’arrivent plus à se procurer l’herbe qui tue à souhait...