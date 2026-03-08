[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes

Le 8 mars, journée mondiale de la femme est l’occasion de célébrer les femmes qui brisent les barrières et défient les idées reçues. Dans un monde où les métiers techniques sont souvent associés aux hommes, Alimatou Ndiaye Ba a choisi de mettre les mains dans le cambouis pour réaliser son rêve. Mécanicienne et chef de garage depuis 2003, cette mère de famille et formatrice de jeunes talents est très réputée dans son domaine.



Après avoir accumulé de l’expérience dans plusieurs services, elle a effectué de nombreux stages. C’est par la suite qu’elle a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en ouvrant son propre garage. Avec son garage dénommé « Alima Auto », cette brave dame prouve que la mécanique n’est pas seulement réservée aux hommes.



C’est dans ce sens que Dakaractu est allée à sa rencontre, pour savoir comment elle a réussi à concilier sa passion pour la mécanique et sa vie de mère de famille.

Découvrez son histoire inspirante...