Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

Selon les informations rapportées par la Police nationale du Sénégal, ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel dans la nuit du 3 au 4 mars 2026. L’alerte signalait qu’un jeune homme aurait vendu de la viande impropre à la consommation à un boucher du marché central de Rufisque.



D’après la même source, tôt dans la matinée du 3 mars, un individu aurait jeté la carcasse d’un mouton de race "Ladoum" dans une poubelle située en bord de mer, non loin du marché. Un jeune homme serait ensuite venu récupérer l’animal pour le dépecer avant de revendre la viande à un boucher.



Après plusieurs heures d’investigations, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation du principal suspect au quartier Keury Souf. Lors de son audition, il a reconnu les faits, expliquant avoir récupéré la carcasse abandonnée avant de la dépecer avec l’aide d’un déficient mental. La viande aurait ensuite été vendue à un boucher pour la somme de 15 000 francs CFA.



Le boucher mis en cause a également été interpellé. Après avoir nié dans un premier temps, il a fini par reconnaître avoir acheté cette viande qu’il aurait mélangée à son stock avant de la revendre à sa clientèle.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours pour situer toutes les responsabilités dans cette affaire.

