Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire »

Le Dr Abdourahmane Diouf a pris parole lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs devant le président d e la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour lui, l’histoire politique de l’actuel pouvoir sénégalais se lit à travers un seul prisme : la coalition Diomaye Président, depuis ses origines carcérales jusqu’à la conquête de l’Assemblée nationale.







« La coalition a commencé par des discussions ultra carcérales », rappelle-t-il, soulignant que c’est derrière les barreaux que les fondations politiques de cette alliance ont été posées. Une genèse suffisamment singulière pour que le Dr Diouf lâche, non sans ironie : « le président Diomaye devra certainement faire ses mémoires d’outre prison. » Le reste relève, selon lui, de la logique implacable des faits. C’est cette coalition qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire », tranche-t-il, comme pour couper court à toute réécriture a posteriori.



Sept mois après l’élection présidentielle, le pays retournait aux urnes pour les législatives. Même coalition, même dynamique, même résultat : une majorité parlementaire arrachée à l’Assemblée nationale. Une majorité que le Dr Diouf qualifie sans détour de « Diomayenne », signifiant par là qu’elle procède de la même source politique et ne saurait être dissociée de l’homme qui lui a donné son nom.

