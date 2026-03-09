[Journée 8 Mars]: À Bargny, ces héroïnes du littoral résistent face à la centrale à charbon et au port minéralier


À l’occasion du mois de mars dédié aux femmes, Dakaractu est allé à la rencontre des femmes transformatrices de produits halieutiques, spécialisées notamment dans le poisson fumé. Après une longue attente, la présidente du regroupement Khelcom, Fatou Samb, par ailleurs conseillère municipale à la Mairie de Bargny,  nous a finalement conduits sur leur site de travail où ces femmes s’activent quotidiennement. 
 

Sur place, elle explique que leur activité principale reste la pêche et la transformation des produits halieutiques, un savoir faire hérité de leurs ancêtres. « C’est une fierté pour nous, car cette activité nous fait vivre plus que toute autre ici », confie-t-elle. D’abord organisées en association, les femmes se sont progressivement structurées en GIE, aujourd’hui au nombre de 20, réunis au sein d’une fédération baptisée « Diapal ma Diap ».

 

Dans ce vaste réseau, le GIE Khelcom compte à lui seul 1 198 femmes. Leur matière première principale est un petit poisson local appelé « Noukoum », qui constitue la base de leur travail. Autrefois, ce poisson séchait naturellement sur certains sites après le retrait de l’eau salée avant d’être simplement ensaché puis vendu. Aujourd’hui, les femmes ont commencé à le fumer afin d’augmenter sa valeur commerciale. Mais malgré leur organisation et leur expérience, les difficultés persistent. Faute d’infrastructures adaptées, les produits sont souvent conservés à même le sol, simplement enveloppés, exposant ainsi les travailleuses à des pertes et à des conditions de travail précaires.

 

À ces défis logistiques s’ajoute une pression économique. Selon Fatou Samb, des commerçants étrangers venus notamment du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée achètent ces produits et investissent dans la filière. « Ils viennent acheter chez nous, mais nous manquons d’espace de stockage et de moyens pour développer pleinement notre activité », déplore-t-elle. Le travail est à la fois gratifiant et éprouvant : « C’est agréable quand on gagne de l’argent, mais c’est aussi très dur. Parfois, nous restons jusqu’à neuf mois sans aller en mer pour faire une pause. »

 

Les femmes dénoncent également l’impact environnemental et social lié à la présence d’une centrale à charbon installée à proximité de leur site. Alors que l’étude environnementale évoquait une distance de deux kilomètres, elles affirment que l’infrastructure se trouve bien plus près de leur zone d’activité. « Elle est à environ 500 mètres. Pourtant, cette centrale produit de l’électricité alors que nous mêmes, qui sommes à côté, n’avons même pas le courant », regrette la présidente. En cette période marquée par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Fatou Samb lance un appel à la solidarité et à la résilience : « Des femmes parcourent des kilomètres pour venir travailler ici. Nous devons rester fortes et unies. »

 
Autres articles
Lundi 9 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars

Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars - 09/03/2026

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive - 09/03/2026

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert - 09/03/2026

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU - 09/03/2026

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits - 08/03/2026

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie - 08/03/2026

Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… »

Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… » - 08/03/2026

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… »

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République) - 07/03/2026

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire »

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire » - 07/03/2026

Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »

Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition » - 07/03/2026

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux - 07/03/2026

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet - 07/03/2026

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes - 07/03/2026

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles - 06/03/2026

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités - 06/03/2026

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques - 06/03/2026

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police - 06/03/2026

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture - 05/03/2026

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation - 05/03/2026

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé - 05/03/2026

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les "dysfonctionnements" - 05/03/2026

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien - 05/03/2026

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal - 05/03/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics - 04/03/2026

RSS Syndication