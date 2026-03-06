Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police


Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police
La ville de Ziguinchor est encore sous le coup de l’émotion après la découverte macabre du corps sans vie d’un jeune apprenti malien dans un “tangana”. L’affaire, qui a profondément bouleversé les habitants du quartier populaire de Santhiaba, connaît un premier développement avec l’interpellation d’un suspect par les forces de l’ordre.
 
D’après les informations rapportées par L’Observateur, l’enquête progresse mais les autorités restent prudentes quant à l’implication réelle de la personne arrêtée.
 
Une découverte glaçante en pleine matinée
 
Le drame s’est produit le mercredi 4 mars 2026, aux environs de 10h30. C’est un client qui, en poussant la porte du petit restaurant populaire situé dans le quartier de Santhiaba, a fait la macabre découverte.
 
À l’intérieur du “tangana”, le jeune Ousmane Dramé, âgé de 21 ans et surnommé affectueusement « Maïga », gisait au sol dans une mare de sang. La gorge tranchée, le corps sans vie du jeune apprenti malien offrait une scène d’une rare violence qui a immédiatement alerté les habitants du quartier.
 
La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans cette zone très fréquentée de Ziguinchor, plongeant les populations dans la consternation et la stupeur.
 
Un suspect placé en garde à vue
 
Très rapidement après la découverte du corps, les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur ce crime particulièrement brutal.
 
Toujours selon L’Observateur, les investigations ont conduit à l’interpellation d’un suspect, actuellement placé en garde à vue dans les locaux de la police de Ziguinchor.
 
Cependant, les enquêteurs restent extrêmement prudents sur la responsabilité de cette personne. Une source judiciaire citée par L’Observateur précise que « pour le moment, rien ne lie formellement le suspect au crime ».
 
L’homme aurait été arrêté à titre conservatoire, notamment parce qu’il serait la dernière personne à avoir été en contact avec la victime avant la découverte du corps.
 
Une enquête encore pleine d’ombres
 
Les autorités n’écartent pour l’instant aucune piste. Les auditions en cours et celles à venir devraient permettre d’éclaircir les circonstances exactes de ce meurtre qui soulève de nombreuses interrogations.
 
« Rien n’est écarté à ce stade », confie la source judiciaire citée par L’Observateur, insistant sur la complexité de l’affaire.
 
Les enquêteurs devront notamment déterminer les motivations du crime, les circonstances précises dans lesquelles le jeune apprenti a été tué, et si d’autres personnes pourraient être impliquées.
 
Un jeune travailleur apprécié de tous
 
Dans le quartier de Santhiaba, la douleur reste vive. Les habitants décrivent Ousmane Dramé comme un garçon discret, sérieux et travailleur.
 
Originaire du Mali, le jeune homme était venu à Ziguinchor pour apprendre un métier et gagner honnêtement sa vie. Sa gentillesse et son attitude respectueuse lui avaient valu l’estime de nombreux habitants du quartier.
 
« Il ne méritait pas ça. C’était un bon garçon, respectueux, qui ne faisait de mal à personne », témoigne un voisin, la voix chargée d’émotion.
 
La disparition brutale du jeune apprenti a ainsi laissé un profond sentiment d’injustice et de tristesse au sein de la communauté.
Vendredi 6 Mars 2026
Dakaractu



