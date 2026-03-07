Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… »

Bassirou Diomaye Faye n’entend pas laisser la coalition Diomaye Président se muer en simple vitrine. Dans une déclaration au ton volontariste, le chef de l’État a tenu à rappeler l’exigence qui s’impose désormais à ses alliés : une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone. Sous-entendu, le temps de la mobilisation de façade est révolu.
Après la victoire de mars 2024 et les mois d’installation au pouvoir, la coalition qui a porté Diomaye Faye à la présidence se retrouve face à une nouvelle épreuve : celle de la durée et de l’utilité. Soutenir un président en exercice implique, selon lui, une présence active sur le terrain, une capacité à relayer les politiques publiques et à animer le débat autour du projet de transformation porté par le régime.
L’avertissement s’adresse à l’ensemble des composantes de l’alliance, dans un contexte où les législatives ont depuis reconfiguré le paysage politique et où le Pastef, reconstitué, occupe désormais une place dominante à l’Assemblée nationale. La coalition doit trouver sa place dans ce nouvel équilibre, sous peine de perdre toute pertinence politique.
