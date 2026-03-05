Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les "dysfonctionnements"

Selon le directeur de l’enseignement supérieur privé au MESRI, le professeur Benoît Tine, cette initiative s’inscrit dans la volonté du ministère d’assainir l’écosystème de l’enseignement supérieur privé. « Nous voulons redorer le blason de l’enseignement supérieur privé afin qu’il devienne un véritable hub au niveau de l’Afrique francophone, voire au-delà », a-t-il déclaré.

Il a toutefois reconnu l’existence de dysfonctionnements, notamment des établissements délivrant des diplômes non reconnus par l’État, une situation que le ministère entend corriger.



Pour atteindre cet objectif, trois axes ont été définis. Le premier concerne le rappel du cadre réglementaire, notamment le décret 2018-850 portant statut des établissements privés d’enseignement supérieur. Le second vise à instaurer un cadre inclusif de dialogue entre les différentes parties prenantes afin d’anticiper et de résoudre les difficultés. Enfin, le troisième consiste à élaborer une feuille de route qui sera mise en œuvre par un comité de pilotage tripartite pour poursuivre les réformes engagées.