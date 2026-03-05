Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien

Une affaire troublante secoue le milieu universitaire. Un étudiant inscrit à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a été arrêté avec une importante quantité de drogue dans le sud du Sénégal. Les faits, rapportés par le quotidien Libération, mettent en cause un étudiant en deuxième année de sociologie surpris avec trois kilogrammes de chanvre indien lors d’un contrôle de gendarmerie.



Interpellation lors d’un contrôle routier



Selon Libération, le mis en cause, Mamadou Diallo, domicilié à Kolda, a été interpellé le 1er mars par les éléments de la brigade de gendarmerie de Sédhiou pour trafic de drogue.



L’arrestation s’est déroulée au poste de Diana Malary, lors d’un contrôle de routine effectué par les gendarmes. Ce jour-là, Mamadou Diallo circulait à bord d’une moto Jakarta en compagnie d’un individu présenté comme son complice.



Le duo roulait sur la route nationale n°21, dans le sens Sédhiou–Kolda, précisément à l’entrée sud du village de Kéréwane, lorsque les gendarmes leur ont intimé l’ordre de s’arrêter pour un contrôle.



Le complice prend la fuite



Invités à descendre de la moto, les deux hommes ont réagi de manière très différente. Toujours d’après Libération, le supposé complice de l’étudiant a pris la fuite brusquement, profitant de la situation pour se volatiliser dans la nature.



Mamadou Diallo, lui, n’a pas eu la même chance. Il a été immédiatement maîtrisé et interpellé par les gendarmes.



Trois kilos de chanvre dans un sac



La fouille effectuée sur place par les éléments de la gendarmerie a permis de faire une découverte compromettante. Dans le sac que détenait l’étudiant, les gendarmes ont retrouvé trois kilogrammes de chanvre indien.



Face à cette saisie, Mamadou Diallo a été embarqué dans le véhicule de la gendarmerie, en même temps que la moto Jakarta et la drogue saisie.



Le suspect a été conduit à la brigade de gendarmerie de Sédhiou pour les besoins de l’enquête préliminaire.



Un complice activement recherché



Toujours selon Libération, l’enquête a permis d’identifier le complice qui a pris la fuite lors du contrôle. Les forces de sécurité ont lancé une traque pour mettre la main sur cet individu, désormais activement recherché.



L’étudiant, quant à lui, devra répondre des faits de trafic de drogue, une accusation particulièrement grave qui pourrait compromettre son avenir académique et judiciaire.

