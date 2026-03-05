Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé

La Marine nationale sénégalaise a intercepté, ce mercredi 4 mars 2026, une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière au large des côtes sénégalaises.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), l’embarcation, partie de Gambie, aurait passé onze jours en mer avant d’être secourue par les forces navales.



Au total, 139 migrants ont été récupérés à bord de la pirogue. Les secours ont également découvert le corps sans vie d’un nouveau-né parmi les passagers.



Les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama à Dakar, avant d’être mis à la disposition des services compétents pour les procédures d’identification et de prise en charge.

