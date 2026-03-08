Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… »


En ce 8 mars 2026, le Commandant Aminata Barro s’impose comme un symbole d’excellence et de courage dans les Forces armées sénégalaises. Chef de corps du commandement soutien technique et logistique de la base École de Thiès, elle est responsable du maintien en condition opérationnelle des aéronefs utilisés pour former les pilotes et techniciens de l’armée de l’air, mais aussi des partenaires régionaux et des civils aspirant à devenir aviateurs. Depuis sa nomination en juillet 2025, elle montre que compétence, leadership et détermination peuvent transformer un environnement militaire encore largement dominé par les hommes.

 

Avec un parcours impressionnant allant de chef de maintenance au responsable du GERMAS, en passant par des fonctions d’état-major, Aminata Barro a été l’une des pionnières de l’intégration du genre dans les armées. Elle incarne une vision claire : les forces armées doivent être un lieu où hommes et femmes peuvent s’épanouir et évoluer sur un pied d’égalité. « C’est très facile de s’intégrer en tant que femme quand on fait tout pour que l’environnement soit favorable », explique-t-elle, rappelant l’importance d’un cadre inclusif et équitable pour réussir.

 

 

Au delà de ses compétences techniques, Aminata Barro est un exemple de résilience et d’organisation. Elle montre que concilier vie familiale et responsabilités professionnelles n’est pas un obstacle, mais un défi à relever avec anticipation et discipline. Son message aux femmes militaires est limpide, être maîtres de leur destin, s’organiser, planifier et saisir les opportunités, tout en tirant parti des structures mises en place par le commandement, comme les crèches et services de soutien.

 

En cette Journée internationale des femmes, le Commandant Aminata Barro inspire toutes les jeunes filles et femmes sénégalaises qui rêvent de servir leur pays. Son parcours démontre que leadership, compétence et ambition ne connaissent pas de genre et que l’armée sénégalaise peut devenir un modèle d’égalité et d’inclusion, grâce à des figures comme elle.

Autres articles
Dimanche 8 Mars 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits - 08/03/2026

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie - 08/03/2026

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… »

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République) - 07/03/2026

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire »

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire » - 07/03/2026

Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »

Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition » - 07/03/2026

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux - 07/03/2026

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet - 07/03/2026

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes - 07/03/2026

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles - 06/03/2026

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités - 06/03/2026

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques - 06/03/2026

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police - 06/03/2026

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture - 05/03/2026

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation - 05/03/2026

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé - 05/03/2026

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les "dysfonctionnements" - 05/03/2026

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien - 05/03/2026

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal - 05/03/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics - 04/03/2026

Politique monétaire : La BCEAO abaisse son taux directeur qui passe de 3,25% à 3 %

Politique monétaire : La BCEAO abaisse son taux directeur qui passe de 3,25% à 3 % - 04/03/2026

AIBD : 289 plaques de haschich saisies, la mule française et son contact sénégalais tombent au parking

AIBD : 289 plaques de haschich saisies, la mule française et son contact sénégalais tombent au parking - 04/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : Partouzes organisées et échanges compromettants …37 interpellations et un réseau aux tentacules inquiétants

Affaire Pape Cheikh Diallo : Partouzes organisées et échanges compromettants …37 interpellations et un réseau aux tentacules inquiétants - 04/03/2026

Me Moussa Bocar Thiam saisit le Bâtonnier : Un veto réclamé contre des poursuites jugées inconstitutionnelles

Me Moussa Bocar Thiam saisit le Bâtonnier : Un veto réclamé contre des poursuites jugées inconstitutionnelles - 03/03/2026

Création du CNRM : le CDEPS dénonce une « tentative de passer outre la Cour suprême pour « brimer la liberté de presse »

Création du CNRM : le CDEPS dénonce une « tentative de passer outre la Cour suprême pour « brimer la liberté de presse » - 03/03/2026

RSS Syndication