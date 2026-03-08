Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… »

En ce 8 mars 2026, le Commandant Aminata Barro s’impose comme un symbole d’excellence et de courage dans les Forces armées sénégalaises. Chef de corps du commandement soutien technique et logistique de la base École de Thiès, elle est responsable du maintien en condition opérationnelle des aéronefs utilisés pour former les pilotes et techniciens de l’armée de l’air, mais aussi des partenaires régionaux et des civils aspirant à devenir aviateurs. Depuis sa nomination en juillet 2025, elle montre que compétence, leadership et détermination peuvent transformer un environnement militaire encore largement dominé par les hommes.
Avec un parcours impressionnant allant de chef de maintenance au responsable du GERMAS, en passant par des fonctions d’état-major, Aminata Barro a été l’une des pionnières de l’intégration du genre dans les armées. Elle incarne une vision claire : les forces armées doivent être un lieu où hommes et femmes peuvent s’épanouir et évoluer sur un pied d’égalité. « C’est très facile de s’intégrer en tant que femme quand on fait tout pour que l’environnement soit favorable », explique-t-elle, rappelant l’importance d’un cadre inclusif et équitable pour réussir.
Au delà de ses compétences techniques, Aminata Barro est un exemple de résilience et d’organisation. Elle montre que concilier vie familiale et responsabilités professionnelles n’est pas un obstacle, mais un défi à relever avec anticipation et discipline. Son message aux femmes militaires est limpide, être maîtres de leur destin, s’organiser, planifier et saisir les opportunités, tout en tirant parti des structures mises en place par le commandement, comme les crèches et services de soutien.
En cette Journée internationale des femmes, le Commandant Aminata Barro inspire toutes les jeunes filles et femmes sénégalaises qui rêvent de servir leur pays. Son parcours démontre que leadership, compétence et ambition ne connaissent pas de genre et que l’armée sénégalaise peut devenir un modèle d’égalité et d’inclusion, grâce à des figures comme elle.
-
8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits
-
Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés
-
[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes
-
[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie
-
Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… »