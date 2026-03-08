Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… »

En ce 8 mars 2026, le Commandant Aminata Barro s’impose comme un symbole d’excellence et de courage dans les Forces armées sénégalaises. Chef de corps du commandement soutien technique et logistique de la base École de Thiès, elle est responsable du maintien en condition opérationnelle des aéronefs utilisés pour former les pilotes et techniciens de l’armée de l’air, mais aussi des partenaires régionaux et des civils aspirant à devenir aviateurs. Depuis sa nomination en juillet 2025, elle montre que compétence, leadership et détermination peuvent transformer un environnement militaire encore largement dominé par les hommes.







Avec un parcours impressionnant allant de chef de maintenance au responsable du GERMAS, en passant par des fonctions d’état-major, Aminata Barro a été l’une des pionnières de l’intégration du genre dans les armées. Elle incarne une vision claire : les forces armées doivent être un lieu où hommes et femmes peuvent s’épanouir et évoluer sur un pied d’égalité. « C’est très facile de s’intégrer en tant que femme quand on fait tout pour que l’environnement soit favorable », explique-t-elle, rappelant l’importance d’un cadre inclusif et équitable pour réussir.

