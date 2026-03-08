8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits


8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée ce 8 mars, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a adressé un message solennel de reconnaissance et d’engagement en faveur de l’égalité entre les sexes. « En cette Journée internationale des droits des femmes, je rends hommage aux femmes du Sénégal et du monde », a déclaré le chef de l’État, saluant leur « courage, leur travail et leur sens des responsabilités » comme autant de forces qui « font avancer nos sociétés ».

 

Bassirou Diomaye Faye a appelé à « poursuivre les efforts pour renforcer les protections juridiques et combattre les discriminations persistantes ». Un appel qui résonne comme un engagement politique à consolider les acquis législatifs tout en s’attaquant aux inégalités structurelles qui freinent encore l’émancipation féminine.

 
Dimanche 8 Mars 2026
