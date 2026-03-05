Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prendra part à la cérémonie de clôture de l’Assemblée Générale de la coalition, prévue le samedi 7 mars à l’Hôtel King Fahd de Dakar. L’information a été annoncée par le Dr. Aminata Touré dans un message adressé aux membres de l’organisation.







Une participation qui devrait revêtir une portée symbolique forte, témoignant de l’intérêt que le président accorde aux travaux de cette coalition. Mme Aminata Touré a salué cette annonce en formulant ses vœux de plein succès aux délibérations en cours.

