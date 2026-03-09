Sur les traces du champion de lutte Yékini à Joal : la nouvelle vie discrète d’une légende

À Joal, loin de l’arène et de l’agitation médiatique, Yakhya Diop, ancien champion de la lutte sénégalaise, mène aujourd’hui une vie discrète mais profondément ancrée dans sa communauté. Plusieurs fois champion d’Afrique de lutte sans frappe, le natif de Joal reste une figure respectée. Sur place, notre guide Malick, proche de l’ancien lutteur, raconte le quotidien d’un homme qui a tourné la page de la compétition tout en gardant un lien fort avec son environnement social.



Selon lui, Yékini agit souvent dans l’ombre, privilégiant les gestes concrets au devant de la scène.







Durant cette période de Ramadan, les témoignages illustrent l’ampleur de son engagement social. Malick révèle que près de 3 millions de francs CFA auraient récemment été distribués pour soutenir mosquées, hommes et femmes de la localité. À la grande mosquée de la ville, l’imam Idrissa Seck rappelle que l’ancien champion a longtemps contribué aux activités religieuses et sociales, notamment lors du Ramadan, de la Tabaski ou encore de conférences religieuses. Des actions qui renforcent l’image d’un homme profondément attaché à sa foi et à la solidarité.







Au delà des dons, Yékini investit aussi dans des projets locaux. Une salle de sport qu’il a fondée accueille les jeunes avec des tarifs accessibles, entre 300 et 500 FCFA, dont les recettes servent selon le gérant à soutenir des actions sociales. Non loin de là, un vaste chantier laisse entrevoir la construction future d’un centre commercial. Entre sa bergerie gérée par un membre de sa famille et sa maison à Joal où s’est achevée notre rencontre avec Malick, l’ancien champion construit ainsi une nouvelle vie, loin des combats mais toujours au service de sa communauté.

