Sur les traces du champion de lutte Yékini à Joal : la nouvelle vie discrète d’une légende


À Joal, loin de l’arène et de l’agitation médiatique, Yakhya Diop, ancien champion de la lutte sénégalaise, mène aujourd’hui une vie discrète mais profondément ancrée dans sa communauté. Plusieurs fois champion d’Afrique de lutte sans frappe, le natif de Joal reste une figure respectée. Sur place, notre guide Malick, proche de l’ancien lutteur, raconte le quotidien d’un homme qui a tourné la page de la compétition tout en gardant un lien fort avec son environnement social. 

Selon lui, Yékini agit souvent dans l’ombre, privilégiant les gestes concrets au devant de la scène.

 

Durant cette période de Ramadan, les témoignages illustrent l’ampleur de son engagement social. Malick révèle que près de 3 millions de francs CFA auraient récemment été distribués pour soutenir mosquées, hommes et femmes de la localité. À la grande mosquée de la ville, l’imam Idrissa Seck rappelle que l’ancien champion a longtemps contribué aux activités religieuses et sociales, notamment lors du Ramadan, de la Tabaski ou encore de conférences religieuses. Des actions qui renforcent l’image d’un homme profondément attaché à sa foi et à la solidarité.

 

Au delà des dons, Yékini investit aussi dans des projets locaux. Une salle de sport qu’il a fondée accueille les jeunes avec des tarifs accessibles, entre 300 et 500 FCFA, dont les recettes servent selon le gérant à soutenir des actions sociales. Non loin de là, un vaste chantier laisse entrevoir la construction future d’un centre commercial. Entre sa bergerie gérée par un membre de sa famille et sa maison à Joal où s’est achevée notre rencontre avec Malick, l’ancien champion construit ainsi une nouvelle vie, loin des combats mais toujours au service de sa communauté.

Autres articles
Lundi 9 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sûreté urbaine : L’audition de Me Moussa Diop suspendue pour des raisons de procédures

Sûreté urbaine : L’audition de Me Moussa Diop suspendue pour des raisons de procédures - 09/03/2026

Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars

Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars - 09/03/2026

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive - 09/03/2026

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert - 09/03/2026

[Journée 8 Mars]: À Bargny, ces héroïnes du littoral résistent face à la centrale à charbon et au port minéralier

[Journée 8 Mars]: À Bargny, ces héroïnes du littoral résistent face à la centrale à charbon et au port minéralier - 09/03/2026

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU - 09/03/2026

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits - 08/03/2026

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie - 08/03/2026

Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… »

Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… » - 08/03/2026

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… »

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République) - 07/03/2026

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire »

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire » - 07/03/2026

Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »

Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition » - 07/03/2026

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux - 07/03/2026

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet - 07/03/2026

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes - 07/03/2026

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles - 06/03/2026

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités - 06/03/2026

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques - 06/03/2026

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police - 06/03/2026

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture - 05/03/2026

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation - 05/03/2026

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé - 05/03/2026

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les "dysfonctionnements" - 05/03/2026

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien - 05/03/2026

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal - 05/03/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

RSS Syndication