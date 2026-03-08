Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés


Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés
A Téhéran, des bombardements israéliens ont fait des dégâts. Au moins un dépôt pétrolier a été touché et a pris feu. D’épaisses colonnes de fumée obscurcissent la ville. De plus, du pétrole enflammé provenant du dépôt touché s’est infiltré dans les égouts, provoquant des flammes qui sortent des grilles d’évacuation dans les rues de Téhéran.
 

La distribution de carburant à Téhéran a été “temporairement interrompue” après des frappes des Etats-Unis et Israël contre des dépôts pétroliers dans la capitale iranienne et ses environs, ont indiqué dimanche les autorités locales.

“En raison des dégâts sur le réseau d’approvisionnement en carburant, la distribution a été temporairement interrompue”, a indiqué le gouverneur de Téhéran, Mohammad Sadegh Motamedian, cité par l’agence de presse officielle Irna. La situation est “en cours de règlement” a-t-il ajouté.

Quatre dépôts pétroliers frappés à Téhéran: quatre morts

Quatre dépôts de pétrole et un site logistique de produits pétroliers ont été frappés dans la nuit par les Etats-Unis et Israël à Téhéran et ses environs, a indiqué dimanche un responsable iranien, faisant état de quatre personnes tuées dans ces attaques.
Les cinq sites sont “endommagés” mais le “feu est sous contrôle”, a précisé à la télévision d’Etat le dirigeant de la compagnie nationale de distribution des produits pétroliers, Keramat Veyskarami. “Quatre employés, dont deux chauffeurs, ont été tués”, a-t-il indiqué.

La fumée des incendies déclenchés par ces frappes a envahi le ciel de la capitale iranienne pendant la nuit, couvrant la ville d’un voile noir au petit matin, selon les journalistes de l’AFP sur place. Des habitants ont décrit une odeur de brûlé prégnante. Selon le dirigeant de la compagnie nationale, l’Iran garde des réserves “suffisantes” de carburant dans des dépôts à travers le pays.







Dimanche 8 Mars 2026
