Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU


​Moussa Faki Mahamat, ancien président de la Commission de l’Union africaine (UA) et actuel Envoyé spécial de l'initiative « Paris Pact for People and the Planet » (4P), a officiellement apporté son soutien à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies.

​Dans une déclaration marquante, l'ancien patron de l'exécutif de l'UA a qualifié cette candidature d'« opportune », mettant en avant quatre piliers essentiels du profil de Macky Sall : l'expérience, la crédibilité, la modération et une compréhension aiguë des enjeux mondiaux.

​Ayant collaboré étroitement avec lui pendant huit ans, notamment lors de la présidence sénégalaise de l’UA, Moussa Faki Mahamat témoigne d’une expertise diplomatique de terrain :

​« J'ai été témoin direct de son leadership et de son habileté diplomatique. Il possède cette capacité rare de forger un consensus entre des intérêts divergents. »

​Pour l'Envoyé spécial des 4P, l'accession de Macky Sall à la tête de l'ONU ne serait pas seulement une victoire individuelle, mais un levier stratégique pour le continent :

​Influence accrue : Renforcer le poids de l’Afrique dans les processus de décision mondiaux.

​Multilatéralisme : Raviver la coopération internationale sur la base des principes fondateurs des Nations Unies.

​Vision : Ouvrir un nouveau chapitre axé sur la paix, la stabilité et la prospérité partagée.

​Ce soutien de poids intervient à un moment critique pour l'organisation internationale, alors que les appels à un renouveau du multilatéralisme et à une meilleure représentation du Sud global se font de plus en plus pressants.
Dakaractu



