Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU

Moussa Faki Mahamat, ancien président de la Commission de l’Union africaine (UA) et actuel Envoyé spécial de l'initiative « Paris Pact for People and the Planet » (4P), a officiellement apporté son soutien à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies.
Dans une déclaration marquante, l'ancien patron de l'exécutif de l'UA a qualifié cette candidature d'« opportune », mettant en avant quatre piliers essentiels du profil de Macky Sall : l'expérience, la crédibilité, la modération et une compréhension aiguë des enjeux mondiaux.
Ayant collaboré étroitement avec lui pendant huit ans, notamment lors de la présidence sénégalaise de l’UA, Moussa Faki Mahamat témoigne d’une expertise diplomatique de terrain :
« J'ai été témoin direct de son leadership et de son habileté diplomatique. Il possède cette capacité rare de forger un consensus entre des intérêts divergents. »
Pour l'Envoyé spécial des 4P, l'accession de Macky Sall à la tête de l'ONU ne serait pas seulement une victoire individuelle, mais un levier stratégique pour le continent :
Influence accrue : Renforcer le poids de l’Afrique dans les processus de décision mondiaux.
Multilatéralisme : Raviver la coopération internationale sur la base des principes fondateurs des Nations Unies.
Vision : Ouvrir un nouveau chapitre axé sur la paix, la stabilité et la prospérité partagée.
Ce soutien de poids intervient à un moment critique pour l'organisation internationale, alors que les appels à un renouveau du multilatéralisme et à une meilleure représentation du Sud global se font de plus en plus pressants.
