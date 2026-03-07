Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »

La coalition Diomaye Président a tenu son assemblée générale de validation des textes fondateurs, marquant l’aboutissement de quatre mois de travaux de restructuration conduits sous l’égide de Dr Aminata Touré, désignée superviseur général par le président de la République.



Prenant la parole devant les délégués réunis pour l’occasion, l’ancienne Première ministre a rappelé le mandat qui lui a été confié par le chef de l’État. « Le président de la République m’a fait l’honneur de me désigner superviseur général pour conduire les travaux de restructuration », a-t-elle déclaré en soulignant que cette mission procède d’une volonté présidentielle affirmée. Bassirou Diomaye Faye aurait en effet tenu à s’impliquer personnellement dans la consolidation de l’outil politique qui a porté sa candidature, signifiant à Dr Touré qu’il « tient à sa coalition ».



La superviseur général a également livré les orientations reçues du chef de l’État pour encadrer ce chantier de refondation. Il s’agissait, selon elle, d’ouvrir la coalition sur la base de principes clairs, au premier rang desquels la bonne gouvernance et l’unité. Des valeurs qu’elle dit faire sienne : « La bonne gouvernance et l’unité importent bien pour moi », a-t-elle affirmé, donnant ainsi le ton d’une restructuration qui entend placer l’exigence éthique au cœur du projet collectif.



L’assemblée générale a consacré la phase finale d’un processus entamé il y a quatre mois, au terme duquel les instances de la coalition ont planché sur les textes devant régir son fonctionnement. Ces documents, désormais soumis à la validation des membres, sont appelés à constituer le socle institutionnel d’une structure qui entend se pérenniser au-delà du cycle électoral qui l’a vu naître.