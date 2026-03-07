Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »


Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »
La coalition Diomaye Président a tenu son assemblée générale de validation des textes fondateurs, marquant l’aboutissement de quatre mois de travaux de restructuration conduits sous l’égide de Dr Aminata Touré, désignée superviseur général par le président de la République.
 
Prenant la parole devant les délégués réunis pour l’occasion, l’ancienne Première ministre a rappelé le mandat qui lui a été confié par le chef de l’État. « Le président de la République m’a fait l’honneur de me désigner superviseur général pour conduire les travaux de restructuration », a-t-elle déclaré en soulignant que cette mission procède d’une volonté présidentielle affirmée. Bassirou Diomaye Faye aurait en effet tenu à s’impliquer personnellement dans la consolidation de l’outil politique qui a porté sa candidature, signifiant à Dr Touré qu’il « tient à sa coalition ».
 
La superviseur général a également livré les orientations reçues du chef de l’État pour encadrer ce chantier de refondation. Il s’agissait, selon elle, d’ouvrir la coalition sur la base de principes clairs, au premier rang desquels la bonne gouvernance et l’unité. Des valeurs qu’elle dit faire sienne : « La bonne gouvernance et l’unité importent bien pour moi », a-t-elle affirmé, donnant ainsi le ton d’une restructuration qui entend placer l’exigence éthique au cœur du projet collectif.
 
L’assemblée générale a consacré la phase finale d’un processus entamé il y a quatre mois, au terme duquel les instances de la coalition ont planché sur les textes devant régir son fonctionnement. Ces documents, désormais soumis à la validation des membres, sont appelés à constituer le socle institutionnel d’une structure qui entend se pérenniser au-delà du cycle électoral qui l’a vu naître.
Autres articles
Samedi 7 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République) - 07/03/2026

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire »

Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire » - 07/03/2026

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat

[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux

Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux - 07/03/2026

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet

Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet - 07/03/2026

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes

Affaire Pierre Robert : Messages interceptés, caméra cachée et aveux… le “fiancé” sénégalais du suspect fait des révélations troublantes - 07/03/2026

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles - 06/03/2026

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités - 06/03/2026

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques

Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques - 06/03/2026

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police - 06/03/2026

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture - 05/03/2026

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation - 05/03/2026

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé - 05/03/2026

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les "dysfonctionnements" - 05/03/2026

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien - 05/03/2026

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal - 05/03/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics - 04/03/2026

Politique monétaire : La BCEAO abaisse son taux directeur qui passe de 3,25% à 3 %

Politique monétaire : La BCEAO abaisse son taux directeur qui passe de 3,25% à 3 % - 04/03/2026

AIBD : 289 plaques de haschich saisies, la mule française et son contact sénégalais tombent au parking

AIBD : 289 plaques de haschich saisies, la mule française et son contact sénégalais tombent au parking - 04/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : Partouzes organisées et échanges compromettants …37 interpellations et un réseau aux tentacules inquiétants

Affaire Pape Cheikh Diallo : Partouzes organisées et échanges compromettants …37 interpellations et un réseau aux tentacules inquiétants - 04/03/2026

Me Moussa Bocar Thiam saisit le Bâtonnier : Un veto réclamé contre des poursuites jugées inconstitutionnelles

Me Moussa Bocar Thiam saisit le Bâtonnier : Un veto réclamé contre des poursuites jugées inconstitutionnelles - 03/03/2026

Création du CNRM : le CDEPS dénonce une « tentative de passer outre la Cour suprême pour « brimer la liberté de presse »

Création du CNRM : le CDEPS dénonce une « tentative de passer outre la Cour suprême pour « brimer la liberté de presse » - 03/03/2026

Mondial 2026 : visas américains, surveillance numérique et stratégie test… Abdoulaye Thiam dévoile les exigences strictes des États Unis

Mondial 2026 : visas américains, surveillance numérique et stratégie test… Abdoulaye Thiam dévoile les exigences strictes des États Unis - 03/03/2026

Madiambal Diagne : « Mes avocats vont introduire un pourvoi devant la cour de cassation ...»

Madiambal Diagne : « Mes avocats vont introduire un pourvoi devant la cour de cassation ...» - 03/03/2026

Paris : la Cour d’appel de Versailles favorable à une

Paris : la Cour d’appel de Versailles favorable à une " extradition partielle " de Madiambal Diagne vers le Sénégal - 03/03/2026

Poste de SG de l'ONU :

Poste de SG de l'ONU : "Le président du Burundi a déposé au siège des Nations Unies le dossier de candidature du président Macky Sall " (Abdou Mbow) - 02/03/2026

Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei

Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei - 02/03/2026

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ?

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ? - 02/03/2026

RSS Syndication