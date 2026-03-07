Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux

Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu ce samedi 7 mars à l’Hôtel King Fahd de Dakar pour présider la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale de la coalition dirigée par l’ancienne Première ministre Dr. Aminata Touré.



Les délégués ont commencé à affluer dès la matinée dans les salles de l’hôtel pour entamer les discussions inscrites à l’ordre du jour. L’ambiance est studieuse et les échanges, animés, témoignent de l’engagement des participants à faire de cette rencontre un moment décisif pour la coalition.



La présence annoncée du chef de l’État en fin de journée confère à cet événement une dimension politique particulière, et devrait donner un relief supplémentaire aux résolutions qui seront adoptées à l’issue des travaux.