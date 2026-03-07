Coalition Diomaye Président : Les premières images avant le début des travaux

Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu ce samedi 7 mars à l’Hôtel King Fahd de Dakar pour présider la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale de la coalition dirigée par l’ancienne Première ministre Dr. Aminata Touré.
Les délégués ont commencé à affluer dès la matinée dans les salles de l’hôtel pour entamer les discussions inscrites à l’ordre du jour. L’ambiance est studieuse et les échanges, animés, témoignent de l’engagement des participants à faire de cette rencontre un moment décisif pour la coalition.
La présence annoncée du chef de l’État en fin de journée confère à cet événement une dimension politique particulière, et devrait donner un relief supplémentaire aux résolutions qui seront adoptées à l’issue des travaux.
Les délégués ont commencé à affluer dès la matinée dans les salles de l’hôtel pour entamer les discussions inscrites à l’ordre du jour. L’ambiance est studieuse et les échanges, animés, témoignent de l’engagement des participants à faire de cette rencontre un moment décisif pour la coalition.
La présence annoncée du chef de l’État en fin de journée confère à cet événement une dimension politique particulière, et devrait donner un relief supplémentaire aux résolutions qui seront adoptées à l’issue des travaux.
Autres articles
-
AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République)
-
Dr Abdourahmane Diouf révèle : « C’est la coalition Diomaye Président qui a élu le chef de l’État. C’est ça l’histoire »
-
Mimi Touré, superviseur générale : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »
-
[🛑DIRECT] Diomaye Président : La Coalition lance ses travaux sous la présidence du Chef de l’Etat
-
Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet