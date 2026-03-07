Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet


Kheud mouvementé à Guédiawaye : Surpris par la maman sous les draps d’une lycéenne de 17 ans au petit matin, un conducteur de “thiak-thiak” devant le parquet
Une scène pour le moins inattendue a troublé la quiétude de la Cité Comico de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye. D’après les révélations du quotidien L’Observateur, un jeune conducteur de moto-taxi a été surpris au petit matin, caché sous les draps de sa petite amie âgée de 17 ans. Interpellé après l’incident, il a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye, dans une affaire mêlant relation clandestine et accusations graves.
 
Selon L’Observateur, tout s’est déroulé à l’heure du “kheud”, le repas de l’aube pris avant le début du jeûne. Dans la famille Kandji, le réveil a pris une tournure totalement inattendue lorsque la mère de la jeune fille a découvert une présence masculine dans la chambre de sa fille, élève en classe de Seconde.
 
Une relation qui durerait depuis trois ans
 
Au cœur de cette affaire se trouvent S. P. Kandji, née en 2008, et I. Sène alias “Saourou”, 21 ans, conducteur de moto-taxi communément appelé “thiak-thiak”.
 
Toujours selon L’Observateur, leur relation aurait commencé il y a environ trois ans, alors que la famille de la jeune fille vivait encore à Étage Madialé. Même après le déménagement des Kandji vers la Cité Comico, le lien entre les deux jeunes ne se serait jamais rompu.
 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le jeune homme participait à un thiant, une cérémonie religieuse marquée par des chants spirituels. Vers 5 heures du matin, alors que les fidèles s’apprêtaient à prendre le repas de l’aube, son téléphone sonne. À l’autre bout du fil, sa petite amie l’invite à la rejoindre discrètement dans sa chambre.
 
Profitant du sommeil supposé de ses parents, l’adolescente lui demande de venir “passer du bon temps” avec elle.
 
Une cachette sous les draps qui ne trompe pas la mère
 
Pensant que l’obscurité et l’heure matinale lui garantissaient une certaine discrétion, le conducteur de moto-taxi s’introduit dans la maison familiale. Mais la situation va rapidement se compliquer.
 
Selon L’Observateur, la mère de la jeune fille nourrissait déjà des soupçons sur les fréquentations de sa fille et restait particulièrement vigilante. Ses doutes vont se confirmer lorsqu’elle décide d’entrer dans la chambre.
 
Surprise par l’irruption de sa mère, la lycéenne tente une manœuvre désespérée : elle cache son petit ami sous les draps. Mais la tentative ne trompe pas la maîtresse de maison. En soulevant la couverture, elle découvre le jeune homme, dans une posture jugée « suspecte », ne laissant guère de doute sur la nature de leur rendez-vous matinal.
 
Furieuse, la mère alerte immédiatement le voisinage avant de conduire sa fille et le jeune homme au poste de police de Wakhinane-Nimzatt.
 
Une plainte pour viol et une enquête en cours
 
Dans un premier temps, la mère dépose une plainte pour viol. Face aux enquêteurs, I. Sène adopte une autre ligne de défense : il reconnaît la relation avec la jeune fille mais affirme qu’elle est consentie et ancienne, remontant à plusieurs années.
 
Afin de vérifier les accusations, les policiers délivrent une réquisition médicale pour un examen à l’hôpital Baudoin. Toutefois, explique L’Observateur, l’expertise n’a pas pu être réalisée immédiatement, la jeune fille étant en période de menstruations. Les médecins lui ont demandé de revenir une fois son cycle terminé.
 
En attendant les résultats médicaux, les enquêteurs ont retenu le chef de détournement de mineure contre le conducteur de moto-taxi.
 
Retour de parquet en attendant la suite
 
Déféré hier au parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, le mis en cause a finalement bénéficié d’un retour de parquet, rapporte L’Observateur.
Samedi 7 Mars 2026
