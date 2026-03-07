AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République)

Dans son discours lors de l'Ag de la coalition DIOMAYE Président, le président de la République a tenu à inviter tous les sénégalais notamment les membres de Diomaye Président, à faire cap sur l'essentiel. "Nous devons nous concentrer sur l'essentiel et travailler dans la sérénité. Nous devons cultiver la paix pour le bien-être des sénégalais", a-t-il indiqué.

Concernant les débats publics, le président de la République a martelé que les débats doivent se faire dans le respect et la sérénité sans une certaine violence. Il a appelé à bannir la violence et l'animosité notamment dans les débats qui tournent autour du développement du pays.

Dans ce registre, le chef de l’État a appelé à la tolérance et à faire focus sur le développement du Sénégal tout entier. "Nous devons mobiliser toutes les énergies pour porter l'aspiration légitime des sénégalais. La gouvernance que nous portons, est une gouvernance de sérénité, rien absolument rien ne peut nous ébranler", a-t-il lancé.