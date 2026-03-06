Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités


À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Chef d’état major général des Armées, le vice amiral d’escadre Oumar Wade, a prononcé ce vendredi un discours fort appelant à une transformation profonde de l’institution militaire en faveur des femmes. 

Devant officiers généraux, responsables militaires et invités, il a salué l’engagement des militaires féminines qui servent « avec honneur, loyauté et détermination » dans les Forces armées sénégalaises. Cette première célébration du 8 mars sous son commandement a été l’occasion pour lui d’affirmer que l’égalité entre femmes et hommes constitue désormais un enjeu stratégique pour l’efficacité et la crédibilité de l’armée.

 

Dans son adresse, le CEMGA a reconnu les progrès réalisés par les armées sénégalaises dans l’intégration des femmes, tout en soulignant les défis qui persistent, inégalités dans certaines carrières, sous représentation dans certains domaines ou encore difficultés liées à la conciliation entre vie familiale et obligations militaires. Il a également dénoncé avec fermeté les comportements inappropriés et les incidents ayant porté atteinte à la dignité de certaines militaires, assurant que ces situations « inacceptables » appellent des réponses institutionnelles claires et rigoureuses.

 

Pour répondre à ces défis, le chef militaire a annoncé cinq axes d’action prioritaires, garantir l’égalité des chances dans les carrières, renforcer la lutte contre les violences et le harcèlement, adapter les infrastructures et procédures aux réalités des femmes militaires, promouvoir leur accès aux postes de commandement et instaurer une culture militaire plus inclusive. 

Parmi les mesures concrètes envisagées figurent la création d’un Observatoire de l’égalité dans les armées, le renforcement des formations sur les questions de genre et la mise en place de partenariats avec des organisations spécialisées dans la promotion des droits des femmes.

 

En conclusion, le vice amiral d’escadre Oumar Wade a lancé un appel à l’engagement collectif de tous les militaires pour faire de l’égalité une réalité dans les unités. Il a pris l’engagement solennel d’inscrire cette politique au cœur de son commandement, affirmant que des armées plus justes et inclusives seront aussi plus fortes et plus efficaces. « Honneur à nos femmes militaires », a-t-il déclaré.

Vendredi 6 Mars 2026
Karim Ndiaye



