Sûreté urbaine : L’audition de Me Moussa Diop suspendue pour des raisons de procédures

L'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a été entendu ce matin à la Sûreté urbaine de Dakar dans le cadre d'une procédure judiciaire. Une audition qui n'aura finalement pas abouti. Selon les informations communiquées par son conseil, l'interrogatoire a été suspendu en cours de séance en raison d'irrégularités de procédure, sans que la nature exacte des manquements n'ait été précisée dans l'immédiat.







La situation reste pour l'heure en suspens, dans l'attente d'une reprise de la procédure qui devra se faire dans les formes requises. Car dans ce dossier, c'est le Procureur général qui a saisi le Bâtonnier pour enclencher les poursuites. Une étape obligatoire lorsqu'il s'agit d'entendre un avocat : il faut s'en référer au Bâtonnier et lui transmettre les dossiers pour qu'il donne son avis.







Mais après vérification, un élément majeur est venu complexifier la donne : Me Moussa Diop est inscrit au barreau de Paris, et non à celui du Sénégal. Le Bâtonnier du Sénégal va donc devoir jouer les intermédiaires pour saisir son homologue parisien, seul habilité à donner un avis sur la poursuite d'un de ses inscrits.







Reste désormais à savoir quelle stratégie adoptera le Procureur général. Va-t-il accepter de l'attendre, compte tenu des enjeux que comporte ce dossier ? Ou va-t-il faire recours à ce qu'on appelle l'appartenance plurielle en droit pour poursuivre la procédure sans passer par ce délai diplomatique entre les deux Ordres ?

