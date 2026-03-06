Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles

Le quartier général du bataillon ghanéen de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a été la cible de deux frappes de missiles ce vendredi 6 mars 2026, ont annoncé les Forces armées ghanéennes (GAF).
L'incident s'est produit entre 17h45 et 17h52 (heure locale) dans le cadre des échanges de tirs intensifs entre l'armée israélienne (IDF) et le Hezbollah dans le sud du Liban.
Le bilan provisoire fait état de :
Deux soldats grièvement blessés (actuellement stabilisés dans un bunker médical en attendant leur évacuation).
Un soldat traumatisé.
Destruction totale du mess des officiers, entièrement ravagé par les flammes après l'impact.
Le gouvernement ghanéen, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, a immédiatement déposé une protestation officielle auprès du siège de l'ONU à New York. Accra appelle toutes les parties au conflit à respecter la sécurité des casques bleus déployés sur le théâtre des opérations.
Le reste des troupes est actuellement en sécurité dans des bunkers souterrains.
