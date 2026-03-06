Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles


Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles
​Le quartier général du bataillon ghanéen de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a été la cible de deux frappes de missiles ce vendredi 6 mars 2026, ont annoncé les Forces armées ghanéennes (GAF).
​L'incident s'est produit entre 17h45 et 17h52 (heure locale) dans le cadre des échanges de tirs intensifs entre l'armée israélienne (IDF) et le Hezbollah dans le sud du Liban.
​Le bilan provisoire fait état de :
​Deux soldats grièvement blessés (actuellement stabilisés dans un bunker médical en attendant leur évacuation).
​Un soldat traumatisé.
​Destruction totale du mess des officiers, entièrement ravagé par les flammes après l'impact.

​Le gouvernement ghanéen, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, a immédiatement déposé une protestation officielle auprès du siège de l'ONU à New York. Accra appelle toutes les parties au conflit à respecter la sécurité des casques bleus déployés sur le théâtre des opérations.

​Le reste des troupes est actuellement en sécurité dans des bunkers souterrains.


Vendredi 6 Mars 2026
Dakaractu



