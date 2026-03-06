Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques

Le Parti socialiste du Sénégal a officiellement apporté son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, dans un communiqué signé vendredi 6 mars 2026 à Médine par sa secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye.





Le parti Senghorien, qui évolue dans l’opposition au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), a salué une candidature officiellement portée par le Burundi, dont le président Évariste Ndayishimiye assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine. Le PS estime que cette initiative dépasse la seule ambition d’un homme pour incarner « l’aspiration d’une Nation et, au-delà, d’une aspiration portée par l’Afrique ».







Le communiqué rappelle que Macky Sall a adressé une correspondance officielle au président Bassirou Diomaye Faye pour solliciter le soutien du Sénégal à sa candidature. Le chef de l’État a pour l’heure indiqué vouloir attendre les validations et consultations nécessaires avant de se prononcer officiellement, maintenant ainsi une position de réserve sur ce dossier.







Le Parti socialiste fait valoir le profil de l’ancien chef de l’État 12 ans à la tête du Sénégal, ancien président en exercice de l’Union africaine, expérience en médiation politique et gestion de crises régionales comme autant d’atouts pour diriger l’organisation onusienne dans un monde marqué par des tensions géopolitiques, des conflits armés et des fractures économiques. Dans sa lettre de motivation rendue publique, Macky Sall plaide pour un renforcement du multilatéralisme, de la paix internationale et de la justice entre les nations.







Malgré ses divergences avec l’ancien président sur le plan politique intérieur, le PS appelle à transcender les clivages partisans. « Lorsque l’honneur et la place du Sénégal dans le monde sont en jeu, les considérations politiciennes doivent s’effacer devant l’intérêt supérieur de la Nation », affirme le communiqué, qui invite l’ensemble des forces politiques, de la société civile et les partenaires du pays à se mobiliser en faveur de la candidature.

