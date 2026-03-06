Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques


Candidature de Macky aux Nations unies : le PS somme Diomaye de dépasser les divergences politiques

Le Parti socialiste du Sénégal a officiellement apporté son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, dans un communiqué signé vendredi 6 mars 2026 à Médine par sa secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye.
 

Le parti Senghorien, qui évolue dans l’opposition au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), a salué une candidature officiellement portée par le Burundi, dont le président Évariste Ndayishimiye assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine. Le PS estime que cette initiative dépasse la seule ambition d’un homme pour incarner « l’aspiration d’une Nation et, au-delà, d’une aspiration portée par l’Afrique ».

 

Le communiqué rappelle que Macky Sall a adressé une correspondance officielle au président Bassirou Diomaye Faye pour solliciter le soutien du Sénégal à sa candidature. Le chef de l’État a pour l’heure indiqué vouloir attendre les validations et consultations nécessaires avant de se prononcer officiellement, maintenant ainsi une position de réserve sur ce dossier.

 

Le Parti socialiste fait valoir le profil de l’ancien chef de l’État 12 ans à la tête du Sénégal, ancien président en exercice de l’Union africaine, expérience en médiation politique et gestion de crises régionales comme autant d’atouts pour diriger l’organisation onusienne dans un monde marqué par des tensions géopolitiques, des conflits armés et des fractures économiques. Dans sa lettre de motivation rendue publique, Macky Sall plaide pour un renforcement du multilatéralisme, de la paix internationale et de la justice entre les nations.

 

Malgré ses divergences avec l’ancien président sur le plan politique intérieur, le PS appelle à transcender les clivages partisans. « Lorsque l’honneur et la place du Sénégal dans le monde sont en jeu, les considérations politiciennes doivent s’effacer devant l’intérêt supérieur de la Nation », affirme le communiqué, qui invite l’ensemble des forces politiques, de la société civile et les partenaires du pays à se mobiliser en faveur de la candidature.

Autres articles
Vendredi 6 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles

Liban Sud – Le contingent ghanéen de l'ONU touché par des tirs de missiles - 06/03/2026

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités

Journée internationale des femmes : le CEMGA Oumar Wade promet une armée sénégalaise sans inégalités - 06/03/2026

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police

Ziguinchor : affaire l’apprenti “Maïga” retrouvé égorgé dans un tangana, un suspect aux mains de la police - 06/03/2026

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture

Assemblée générale Diomaye Président : Le président de la coalition attendu à la clôture - 05/03/2026

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation - 05/03/2026

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé

Émigration irrégulière : la Marine nationale intercepte une pirogue avec 139 migrants et le corps sans vie d’un bébé - 05/03/2026

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les

Diplômes non reconnus des écoles privées : Le MESRI promet de corriger les "dysfonctionnements" - 05/03/2026

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien

Étudiant le jour, trafiquant la nuit ? un étudiant sociologue de l’UGB arrêté avec 3 kilos de chanvre indien - 05/03/2026

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal

Affaire Frédéric Coudon- Pédocriminalité : l’ombre d’un prédateur français plane toujours…1171 fichiers, une IP à Dakar , le mystère persiste au Sénégal - 05/03/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 04 Mars 2026 - 04/03/2026

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics

CNRM : « Une loi taillée sans concertation avec les journalistes », regrette le Synpics - 04/03/2026

Politique monétaire : La BCEAO abaisse son taux directeur qui passe de 3,25% à 3 %

Politique monétaire : La BCEAO abaisse son taux directeur qui passe de 3,25% à 3 % - 04/03/2026

AIBD : 289 plaques de haschich saisies, la mule française et son contact sénégalais tombent au parking

AIBD : 289 plaques de haschich saisies, la mule française et son contact sénégalais tombent au parking - 04/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : Partouzes organisées et échanges compromettants …37 interpellations et un réseau aux tentacules inquiétants

Affaire Pape Cheikh Diallo : Partouzes organisées et échanges compromettants …37 interpellations et un réseau aux tentacules inquiétants - 04/03/2026

Me Moussa Bocar Thiam saisit le Bâtonnier : Un veto réclamé contre des poursuites jugées inconstitutionnelles

Me Moussa Bocar Thiam saisit le Bâtonnier : Un veto réclamé contre des poursuites jugées inconstitutionnelles - 03/03/2026

Création du CNRM : le CDEPS dénonce une « tentative de passer outre la Cour suprême pour « brimer la liberté de presse »

Création du CNRM : le CDEPS dénonce une « tentative de passer outre la Cour suprême pour « brimer la liberté de presse » - 03/03/2026

Mondial 2026 : visas américains, surveillance numérique et stratégie test… Abdoulaye Thiam dévoile les exigences strictes des États Unis

Mondial 2026 : visas américains, surveillance numérique et stratégie test… Abdoulaye Thiam dévoile les exigences strictes des États Unis - 03/03/2026

Madiambal Diagne : « Mes avocats vont introduire un pourvoi devant la cour de cassation ...»

Madiambal Diagne : « Mes avocats vont introduire un pourvoi devant la cour de cassation ...» - 03/03/2026

Paris : la Cour d’appel de Versailles favorable à une

Paris : la Cour d’appel de Versailles favorable à une " extradition partielle " de Madiambal Diagne vers le Sénégal - 03/03/2026

Poste de SG de l'ONU :

Poste de SG de l'ONU : "Le président du Burundi a déposé au siège des Nations Unies le dossier de candidature du président Macky Sall " (Abdou Mbow) - 02/03/2026

Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei

Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei - 02/03/2026

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ?

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ? - 02/03/2026

[ Reportage] Rappel des « Cheikhou Chérifou » : les chauffeurs dénoncent une décision « brutale » de l’État

[ Reportage] Rappel des « Cheikhou Chérifou » : les chauffeurs dénoncent une décision « brutale » de l’État - 02/03/2026

Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté

Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté - 01/03/2026

Ousmane Sonko avertit :

Ousmane Sonko avertit :"meunouniou gouverner sans pastef...kéneuh meunouko khalate " - 01/03/2026

Ousmane Sonko sur la coalition Diomaye Président : « Je ne veux plus entendre… »

Ousmane Sonko sur la coalition Diomaye Président : « Je ne veux plus entendre… » - 01/03/2026

Grand Prix Senico : Dakar triomphe, Diourbel brille – Une 9e édition d’exception

Grand Prix Senico : Dakar triomphe, Diourbel brille – Une 9e édition d’exception - 01/03/2026

Trump dit qu'il

Trump dit qu'il "va parler" aux dirigeants iraniens (interview à The Atlantic) - 01/03/2026

PASTEF : Ousmane Sonko dissipe les rumeurs de tensions internes, recadre les militants « frileux » et appelle à la cohésion

PASTEF : Ousmane Sonko dissipe les rumeurs de tensions internes, recadre les militants « frileux » et appelle à la cohésion - 01/03/2026

RSS Syndication