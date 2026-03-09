Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars





Elle rappelle les conditions difficiles de leur travail, certains jours, les pêcheurs ne vont pas en mer, et l’ensemble de la zone est désormais envahie par l’industrialisation, rendant leur activité encore plus précaire.



Fatou Samb dénonce aussi le rôle de l’État dans cette situation : « Le problème vient de la centrale industrielle, autorisée par l’État. Beaucoup voulaient nous aider, comme l’ancien ministre Matar Cissé, mais le préfet nous en a empêchés. Bargny est une ville grande et riche, mais nous n’y gagnons rien. Cela doit cesser, et notre communauté doit être respectée. »

