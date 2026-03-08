[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie



Ce n’est pas facile du tout, que ce soit dans le domaine de l’hôtellerie, le domaine médical ou dans l’administration.



Aller travailler ne signifie pas négliger son foyer. Certes, ce n’est pas facile, car cela demande beaucoup de sacrifices et du temps pour pouvoir concilier les deux.



Le conseil que je donne à mes sœurs est : « Gorgoorlu rekk ». La vie est ainsi faite et le monde évolue. Tout comme l’homme, la femme a aussi besoin de travailler. Il suffit juste de bien s’organiser pour pouvoir concilier les deux.





6) Que vous inspire le thème de cette année : « Droit, Justice, Action pour toutes les femmes et les filles » ? Pensez-vous qu’il reflète la réalité des femmes dans votre secteur ?





Le thème de cette année m’inspire une grande fierté. On a pensé à valoriser ce métier de femme de chambre.



Pour ce qui est du « Droit » et de la « Justice », la meilleure chose serait d’améliorer les conditions des femmes de ménage, c’est-à-dire leur garantir un salaire digne de ce travail.





7) Si vous aviez le pouvoir de changer une chose dans votre vie ou dans votre métier, quelle serait-elle ?





Si j’avais le pouvoir, je réduirais le temps de travail. C’est vraiment nécessaire, car entre la routine du travail, les risques et les charges pénibles, cela devient très difficile.



Il faudrait aussi instaurer une prime de risque. Par exemple, on peut entrer dans une chambre et constater que quelqu’un a vomi ou a uriné dans le lit. Ce sont des situations qui arrivent et ce sont des risques que nous prenons pour nettoyer et remettre la chambre en état.



Inclure une prime de risque aiderait à motiver davantage les femmes de chambre.





8) En tant que professionnelle et en tant que femme, quel message souhaiteriez-vous adresser à celles qui envisagent de travailler dans le secteur de l’hôtellerie ?





Le secteur de l’hôtellerie est un domaine très exigeant mais aussi très passionnant.



En tant que femme, le message que je peux adresser est que c’est un secteur qui permet d’évoluer. Si je prends mon exemple, j’ai été réceptionniste pendant plus de 15 ans avant d’être promue gouvernante.



C’est également un métier que l’on peut exercer dans n’importe quel pays. On peut le faire au Sénégal comme à l’international.



Merci et bonne fête !