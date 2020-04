(VIDEO) DIOURBEL / Dame Diop et Pape Modou Fall au chevet des daaras du quartier Keur Cheikh.

Dans le cadre de la lutte menée contre la propagation du Covid-19 marquée notamment par l'État d'urgence assorti de couvre-feu, le ministre Dame Diop et son Directeur de l'Emploi ont soutenu les habitants du quartier Keur Cheikh dans leur initiative d'aider des daaras du quartier que la faim était en train de guetter à cause du confinement et de l'interdiction faite, par ricochet, aux enfants d'aller mendier de quoi se mettre sous la dent.



Le soutien à été convoyé par Pape Modou fall. Il s'était, plus précisément, agi pour lui d'apporter , en guise d'appoint aux populations du quartier, la contribution du ministre de la formation professionnelle et la sienne.



Du riz , de l'huile en des quantités non négligeables et des enveloppes financières ont été octroyés aux maîtres coraniques. Un geste hautement significatif salué par les bénéficiaires qui ont estimé que cet apport leur sera d'une très grande utilité , vu que le couvre-feu avait fini d'installer une faim au sein des daaras du quartier .