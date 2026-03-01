Célébration du 4 avril à Thiès: Entre méfiance et rivalité entre les maires, Me Habib Vitin tire la sonnette d'alarme

Plusieurs Thiessois ont fustigé dernièrement la posture des maires relativement à l'organisation du 4 avril à Thiès. La dernière en date porte sur l'audience entre le maire de la Ville et le président de la République qui avait occasionné une sortie médiatique musclée de la part d'un des maires.

Aujourd’hui, c'est au tour du président du mouvement Thiès D'abord de donner son avis par rapport à ce qu'il considère comme " une rivalité d'égo" entre les élus territoraux de la cité du rail. Ainsi, lors d'un face-à-face avec la presse locale de Thiès, Me Habib Vitin a indiqué que le moment est mal choisi pour s'adonner à un tel spectacle. " Aujourd'hui à Thiès, des signaux préoccupants sont apparus. Depuis quelques jours, nous assistons à des postures empreintes d'égo, des attaques à peine voilées et une méfiance installée entre acteurs institutionnels, entre les maires, au moment où la population de Thiès s'interroge légitimement sur les retombées concrètes du 4 avril, les investissements durables en infrastructures, l'impact réel pour la population...", a-t-il déclaré.