VÉLINGARA : une quarantaine de femmes formée dans la fabrication du savon et de l'eau de javel à Kounkané.

Au total, 43 femmes de la commune de Kounkané (Vélingara/Kolda) sont formées pour la fabrication de l'eau de javel et du savon par le ministère de la Formation Professionnelle. C'est dans ce cadre qu'un forum a été initié dans le cadre de la formation et de l'insertion des jeunes et de groupements de femmes ce jeudi 25 août.

Cette formation entre dans le cadre l'autonomisation des jeunes et des femmes pour lutter contre le chômage.