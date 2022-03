VÉLINGARA : un enfant retrouvé mort dans un puits à Saré Maoundé Ba.

Un enfant de sexe masculin du nom de K. B âgé de 16 mois a été retrouvé dans le puits du domicile familial. Les faits se sont déroulés à Saré Maoundé Ba, un village de la commune de Kandiaye du département de Vélingara.



Ces faits se sont passés vers 4 h du matin à côté de ce puits dont la margelle fait un mètre vingt. Actuellement c'est l'émoi et la tristesse dans ce village.



D'après notre source toujours, cet acte odieux n'est pas loin de la thèse de la jalousie. Mieux, il renseigne que les parents de l'enfant devaient divorcer dans un futur proche. Et l'origine de cet infanticide serait assez proche de celle qui a récemment secoué Kédougou.



C'est pourquoi, la thèse avancée par la maman et sa complice n'ont pas convaincu les populations.

Actuellement, les prévenus (la femme et sa complice) sont en détention tandis que le corps de l'enfant est à l'hôpital pour autopsie...