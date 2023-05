VÉLINGARA - L’Imam Kanté et des associations de jeunes et de femmes de développement sensibilisés sur la préférence nationale adhèrent au projet d’Abdoulaye Sylla.

L’opération coup de poing de Serigne Modou Bousso Dieng pour défendre les entreprises privées généralement écartées de la commande publique se poursuit. La délégation, après Rufisque, s’est rendue à Vélingara pour rencontrer l’Imam Ratib et les associations de jeunes et celles regroupant les femmes de développement. Le chef religieux aura ainsi échangé avec les populations hôte sur l’urgence qu’il y a à sauver le secteur privé à travers le Club C50 qui promeut la Préférence nationale initié par Abdoulaye Sylla, Pdg de Ecotra.

Imam, femmes et jeunes ont, dans la foulée, manifesté leur engagement à militer pour ce projet et à accompagner l’homme d’affaires dans ce combat. Partout où la délégation est passée, des déclarations de soutien ont été déroulées et des prières formulées...