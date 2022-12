VÉLINGARA (Kolda) : L'ASC ENTENTE remporte la coupe du maire aux dépens de l'ASC SODEFITEX.

L' ASC ENTENTE remporte la coupe du maire de la commune de Vélingara aux tirs aux buts devant l'ASC SODEFITEX édition 2022. Au bout d'un match âpre où les deux équipes se sont neutralisées par deux buts partout, il aura fallu la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux finalistes. Ainsi, l'ASC ENTENTE marquera ses six tirs contre cinq pour l'ASC SODEFITEX. La finale s'est jouée ce dimanche 25 décembre en présence du maire Oury Baïlo Diallo et de son invité, le ministre de l'urbanisme Abdoulaye Seydou Sow (FSF).

C'est une occasion saisie par le maire de la commune de remercier la jeunesse de Vélingara pour son esprit de fair-play.