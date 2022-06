Usurpation de fonction : A. Niang, ancien employé à la buanderie de l'hôpital Fann qui se faisait passer pour un médecin, consultait des patients.

Le nommé Aliou Niang a vraiment du cran. En fait, il s'adonnait à la pratique illégale de la médecine. Pour revenir au fait, la Dic a reçu une information selon laquelle une personne exerçait illégalement la médecine au quartier Liberté 6 extension. Pour l'alpaguer, un individu a été envoyé chez lui faisant semblant d'être malade. L’information s'est avérée exacte. C'est ainsi qu'il a été interpellé.



Jugé ce mercredi 01 juin 2022 devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, le mis en cause est revenu sur les moments de son arrestation. "Un individu est venu à la maison et a demandé après moi. Il m’a fait savoir qu’il a des maux de ventre. Je lui ai dit de se rendre à l’hôpital, car je ne suis pas un médecin. Dès qu’il est sorti, d’autres sont venus et se sont présentés comme des flics", narre-t-il. Il ajoute qu'il a travaillé à l’hôpital Fann à la buanderie et au service ORL. Également, il a eu à donner des soins en réanimation, mais qu'il n'a jamais fait des études en médecine.



Une perquisition de la police a permis de découvrir des seringues, des perfusions et divers kits médicaux.

Il reconnaît également qu'il a connu Ousseynou Guèye à Kaolack durant la fête de Korité. Aliou Niang de mentionner qu'il voulait juste faciliter à Ousseynou l'obtention de soins adaptés à Dakar. "Quand je suis allé à Kaolack durant la Korité, il m’a dit qu’il est malade depuis 2 mois. Je lui ai proposé de venir à Dakar."



Le prévenu pour se défendre va dire que depuis 2018, il a effectué des consultations. Également, il dira qu’il peut faire tout ce qu’un infirmier peut faire et qu'il a même tenté de faire une formation. Il reprécise qu'il a servi pendant 22 ans à l’hôpital.



Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits, même si, devant la barre, il a essayé de diluer sa responsabilité. Au cours de l’enquête, Aliou Niang a soutenu que sa carte a été dérobée.



Le procureur dans son réquisitoire avance que l'exercice illégal de médecine ne souffre d'aucune contestation. Suffisant pour lui de requérir 2 ans de prison assorti du sursis.



Quant à son avocat, Me Sy, il laisse entendre que des personnes sont recyclées dans le système médical et qu'elles exercent pendant des années dans la médecine. Mais il avoue qu'il y a des textes qui réglementent l’exercice de la médecine. Pour Me Bachir Lo, de 2000 à 2005, il a posé des actes à l’hôpital. Il ajoute qu'au-delà de 2005, il a servi au service Orl. Pour conforter sa défense, l'avocat laisse entendre que le témoin qui a été auditionné à la police a soutenu qu’il n’a jamais été son patient.



Au finish, le Tribunal a déclaré le prévenu coupable avant de le condamner à 3 mois d’intérêt général avec 100 heures de TPS.