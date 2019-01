Usages des armes à feu et matériels assimilés : Un arrêté pris pour leur interdiction stricte

Un arrêté a été pris par le ministère de l’intérieur et sera bientôt publié afin de prohiber l’utilisation des armes à feu et autres matériels assimilés surtout à l’orée de cette campagne électorale pour la présidentielle. L’information émane du Lieutenant Alassane Diop, chef de la division des armes et munitions au ministère de l’Intérieur.

« Il y aura un règlement plus strict de l’usage des armes et de certains matériels assimilés. Les drones ne dérogent pas à la règle et bientôt un arrêté va sortir. Il était prévu pour le 21 de ce mois, les lenteurs administratives aidant, ça tarde à être émis. Toutes ces mesures vont dans le sens de réglementer et de sécuriser davantage le territoire national » a-t-il dit.

« Tous les citoyens sont concernés. Cette réglementation va être beaucoup plus stricte vu les risques qu’une telle période (élection présidentielle) ne manque pas de générer. La loi est générale, il pourrait y avoir néanmoins des dérogations, mais c’est à l’autorité d'en déterminer les bénéficiaires » a-t-il aussi précisé.

Le Lieutenant Diop se prononçait à l’occasion du lancement de l’association des professionnels et amateurs de Drones.