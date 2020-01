Urgent : Le parc Lambaye de Pikine prend "encore" feu!

C'est vers 01h 58 du matin que les pompiers du centre de secours de Pikine sont alertés pour feu de bois au "Parc Lambaye", à hauteur de l'arrêt bus.

Il s'agit en réalité d'un violent feu de bois impactant plusieurs ateliers de menuiserie ébéniste près d'un bâtiment R+3 à usage mixte (magasins et habitation).



Selon Saër Mine, l'officier de permanence du groupement d'incendie et de secours N°1, "05 sauvetages ont été effectués d'urgence et l'incendie a été maîtrisé et les risques de propagation complètement écartés au bout de 2h".

Pour ce travail consistant à maîtriser le feu, "la brigade nationale des sapeurs pompiers a déployé 16 engins pour éteindre le feu."

Toutefois, les origines de l'incendie ne sont pas encore indiquées...