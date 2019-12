Urbanisme, logement et hygiène publique : Le ministre Abdou Karim Fofana devant le HCCT

Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), troisième institution constitutionnelle dont la création répond au souci de contribuer à l’émergence de territoires viables à l’horizon 2035, est un instrument qui se situe au carrefour des échanges entre les institutions de décentralisation et de développement territorial.

C'est dans cette optique que l'institution a entamé une série d'auditions de structures étatiques aux fins de mener des réflexions stratégiques sur les dynamiques de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour proposer des réponses aux questions posées par les enjeux de l’efficacité de l’action publique à travers la fourniture d’informations et d’études nécessaires à l’élaboration des politiques d’incitation, d’innovation et de valorisation des territoires pour leur développement.

Aujourd'hui c'est au tour du ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique de faire face aux hauts conseillers des collectivités territoriales...