Université Saint-Christopher Iba Mar Diop : la chargée de la scolarité accusée d'un détournement de plus de 100 millions de francs Cfa

Le jugement sera rendu le 16 février prochain. Le jugement sera rendu le 16 février prochain.

Au courant de l'année 2015-2022, la dame Awa D. Mbengue était en service à l'université Christopher Iba Mar Diop en tant que chargée de la scolarité. Durant ses heures de service, elle recevait la scolarité des étudiants dudit établissement à l'insu des responsables. Mais sa supercherie va éclater lorsque des étudiants se sont rapprochés de l'administration pour avoir des documents administratifs. Ainsi, la comptabilité leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas en règle avec l'établissement. Et c'est dans ces circonstances que les étudiants ont avoué avoir remis leur argent à la mise en cause. Des investigations menées ont permis de mettre la main sur la dame Awa D. Mbengue. Ainsi, les premiers résultats de l'enquête avaient révélé un préjudice de 63 millions de francs Cfa. Mais avec l'évolution de la procédure, le dommage était estimé à 107 millions de francs Cfa.À l'enquête, la prévenue avait reconnu avoir encaissé lesdites sommes auprès des étudiants. Pis, elle avait proposé des modalités de remboursement de l'argent.Placée sous mandat de dépôt depuis le 07 février 2023, elle a encore reconnu les faits. "Je ne l'ai pas utilisé à des faits personnels. Quand les parents viennent pour payer, il ne retrouve personne là-bas. Je prenais l'argent aux heures de pause et en l'absence du comptable.Venu représenter l'Université Christopher Iba Mar Diop, le Professeur Diatta, par ailleurs responsable de l'institution, a précisé que la prévenue Awa D. Mbengue n'a aucune qualité pour recevoir l'argent de la scolarité des étudiants. "Les frais de scolarité doivent être reçus par la comptabilité de l'école. Et les étudiants, on confirmé avoir donné leur scolarité à la prévenue ici présente", dit-il.Selon le conseil de la partie civile, Me Basse la prévenue devait faire l'objet d'une information judiciaire. Mais il y avait une médiation pénale. À cet effet, la défense réclame le remboursement des 107 millions de nos francs.Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites a relevé que la mise en cause s'est prévalu d'une fausse qualité de comptable. L'établissement de ces faux reçus prouvant les fausses manœuvres, le représentant du ministère public a requis 6 mois de prison ferme.Prenant la parole, Me Abdou Dieng, avocat de la défense, a noté que la partie civile n'a pas amené de preuve. Ainsi, Me Dieng demande le rejet de la constitution de partie civile de l'institution Saint-Christopher.