Université Gaston Berger de Saint-Louis : Les étudiants décrètent 48h de grève renouvelable

Dans un communiqué officiel, la CESL a décrété 48 heures de cessation de toute activité pédagogique renouvelable, couplées à 48 heures de journée sans ticket (JST), également renouvelables. Cette décision radicale est motivée par plusieurs préoccupations que les étudiants disent ne plus pouvoir tolérer.



Parmi les principales revendications figurent : Le non-démarrage des travaux de la plateforme du village O ainsi que du chapiteau du restaurant N°2, la non-effectivité du Wi-Fi, l’insécurité régnante sur le campus,

Ces dysfonctionnements affectent non seulement la qualité de la vie universitaire mais également le rendement académique des étudiants, selon la CESL. Dans sa déclaration, la coordination a réaffirmé son engagement et sa disponibilité à défendre la cause de l’étudiant.