Saint-Louis : la TRG de l’UGB réunit experts et étudiants autour de “l’Afrique face au désordre mondial”

Un forum sur la géopolitique s’est tenu ce weekend dans la capitale du Nord autour du thème “L’Afrique face au désordre mondial”. Organisée par la Tribune de Réflexion Géopolitique [TRG], entité regroupant des étudiants de l’UFR des sciences juridiques de l’Université Gaston Berger [UGB], la rencontre a réuni enseignants, chercheurs et étudiants.



La cérémonie était présidée par le Pr Amsata Sow Sidibé, directrice de la Commission nationale des droits de l’homme [CNDH]. Plusieurs universitaires ont animé les débats, dont le Pr Babacar Kanté et le Pr Babaly Sall.



Dans son intervention, Amadou Cherif Diao, président de la TRG, a posé les bases de la réflexion : “La géopolitique moderne ne récompense pas les plus riches. Elle récompense les plus stratégiques”. Pour lui, l’Afrique se trouve au cœur des enjeux planétaires mais reste marginalisée dans la prise de décision : “L’Afrique est au centre des enjeux mondiaux. Mais trop souvent à la périphérie des décisions mondiales. C’est là tout le paradoxe africain !”



Le président de la TRG a appelé à une prise de conscience intellectuelle : “Il est des moments dans l’histoire où les nations ne peuvent plus se contenter d’observer le monde. Elles doivent le comprendre. Elles doivent l’interroger. Elles doivent le penser. La réflexion est une forme d’action. Et penser l’Afrique est déjà une manière de la construire.”



Analysant le contexte international, il a estimé que “le monde traverse un désordre qui n’est pas un accident de l’histoire. Il est devenu un système”. Il a ensuite renversé une formule courante sur le continent : “L’Afrique est souvent décrite comme le continent du futur. Mais je voudrais aujourd’hui renverser cette formule. L’Afrique ne doit plus être le continent du futur. Elle doit devenir le continent du présent”.



En conclusion, Amadou Cherif Diao a présenté le désordre mondial comme une épreuve mais aussi une opportunité : “Le désordre mondial est une épreuve pour les nations faibles, mais une opportunité pour les nations visionnaires. Les États qui ne pensent pas leur destin deviennent les instruments du destin des autres.”



La TRG se veut un espace de réflexion pour les étudiants de l’UGB sur les enjeux géostratégiques africains et mondiaux.