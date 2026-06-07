Arrestation de Pape Malick Ndour : Les responsables de l’APR Kaolack haussent le ton, exigent sa libération et annoncent une grande marche

Les responsables du parti Alliance Pour la République (APR) des départements de Kaolack, Guinguinéo et Nioro ont organisé ce samedi 7 juin 2026, une conférence de presse conjointe pour soutenir leur camarade, Pape Malick Ndour, placé sous mandat de dépôt depuis presque un mois, dans le cadre du dossier du programme national des domaines agricoles communautaires (Prodac).

'' Les accusations qui reposent sur le prétendu rapport qui daterait de 2018 de l’IGF alors que Pape Malick Ndour n’a été nommé au PRODAC qu’en juin 2019. Comment ce pré-apport peut épingler Pape Malick. Nous dénonçons une décision grave, injuste et politiquement motivée. La procédure initiée contre lui n'est ni plus ni moins qu'une décision politique déguisée en affaire judiciaire. Il s'agit d'un règlement de compte. Pape Malick Ndour est aujourd'hui la cible et le symbole d'un pouvoir qui cherche à affaiblir, à humilier et à neutraliser ses adversaires politiques. Sa détention est arbitraire, elle est disproportionnée, elle vise uniquement à envoyer un message de peur. Le seul crime de Pape Malick Ndour est d'être un militant convaincu et engagé de l'APR. Son engagement politique ne peut et doit jamais devenir un motif de privatisation de liberté. Cela est inacceptable! Nous refusons que la justice soit instrumentalisée pour servir un agenda politique. Ce qui arrive à Pape Malick Ndour relève d'une dérive inquiétante du régime », a déclaré Astou Ndiaye, maire de Ndiaffate.

Face à toutes ses incohérences, les responsables de l’APR Kaolack exigent sa libération immédiate et sans condition. « Nous demandons que la justice soit rendue dans le strict respect du droit loin de toutes pressions politiques. Nous lançons un appel au Président de la république ainsi qu’au nouveau ministre de la Justice, que Pape Malick Ndour soit libéré le plus rapidement possible parce qu’il n’a rien fait », a ajouté Astou Ndiaye avant d’annoncer un grand rassemblement pour exiger la libération de l’ancien ministre. « Nous lançons un appel à la mobilisation générale des fils de la région pour mettre un terme aux dérives en cours. Nous appelons les populations de Kaolack, de Nioro et de Guinguineo à se lever comme un seul homme pour défendre l'un des leurs. A cet effet, nous annonçons l'initiative de l'organisation dans les jours à venir, d'une grande marche pacifique dans le département de Guinguineo pour exiger sa libération. Cette marche sera une démonstration de force, de dignité et de résistance démocratique. Enfin, nous voulons dire à l'oppresseur que nous ne céderons ni à la peur ni aux intimidations ».

La conférence de presse conjointe a enregistré la présence massive des maires ou des représentants des maires des communes de la région de Kaolack dirigées par des apéristes mais surtout des militants et sympathisants de Pape Malick Ndour.