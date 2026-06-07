Politique: le SG de la Coordination B2 de Thiès, Moustapha Diaw, quitte le Parti Socialiste

Dans une lettre adressée à la secrétaire générale Mme Aminata Mbengue NDIAYE et au secrétariat Exécutif National du Parti Socialiste, Moustapha DIAW, secrétaire Général de la Coordination B2 de l'union Communale de Thiès, a décidé de quitter ledit Parti pour, dit-il, ouvrir un nouveau chapitre de son engagement citoyen.

" Par la présente, je vous fais part de ma décision de démissionner du Parti Socialiste. Après de longues réflexions, j’ai choisi d’ouvrir un nouveau chapitre de mon engagement citoyen, tout en conservant les valeurs et principes que ce parti m’a transmis. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers le Parti Socialiste, qui a été pour moi, depuis 1997, une école politique et idéologique précieuse", a-t-il déclaré.

Avant de revenir sur son riche parcours au sein du PS. " En tant que Secrétaire Général de Coordination, Secrétaire Général de Section et seul élu municipal socialiste de l’Union communale de Thiès, j’ai pu mesurer la force de l’engagement collectif et la richesse des idéaux que nous défendons".

" Ces expériences resteront pour moi des repères fondamentaux et un héritage que je continuerai à porter dans mon action publique. Je garde un profond respect pour la Secrétaire Générale, le Secrétariat Exécutif National et l’ensemble des camarades du Parti, et j’espère que les idéaux socialistes continueront d’inspirer notre pays", a-t-il conclu.